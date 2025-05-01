Убытки на 25 миллионов долларов: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор-М2"

Украинские бойцы уничтожили российскую технику, нанеся значительный ущерб врагу. Это произошло на Востоке, на одном из ключевых направлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Как удалось уничтожить вражеский "Тор"

В "Хортице" выложили ироничное видео от отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" и рассказали некоторые детали их работы.

Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес" удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому ЗРК малой дальности "Тор-М2". Уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии – это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени,

– написали в ОСГВ.

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Этот зенитно-ракетный комплекс стоит около 25 миллионов долларов. ЗРК малой дальности "Тор-М2" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.

Сырский заявил, что в мае у россиян были огромные потери.