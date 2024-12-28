Самая большая с начала войны: Сырский поразил цифрой потерь среди военных России в 2024 году

Главком Сырский провел совещание по итогам деятельности ВСУ за 2024 год. Генерал рассказал о колоссальных потерях россиян.

Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют около 785 тысяч военных. Более половины солдат противник потерял именно в 2024 году, передает 24 Канал со ссылкой на пост главкома.

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Безумная цифра

По словам Сырского, с начала 2024 года потери задействованных в наступлении окупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными.

То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину,

– подчеркнул генерал.

Также главком отметил, что Силы обороны продолжают сдерживать численно превосходящего врага, сохранять контроль над стратегически важными участками, удерживать контроль над западной частью Черного моря, сокращать военный и промышленный потенциал врага.

По сравнению с прошлым годом объемы поставок БПЛА в подразделения увеличились в 19 раз. Число пораженных и уничтоженных целей противника возросло в 3,7 раза.

К слову, по данным ГУР, в Украине сейчас находится российское войско численностью около 600 тысяч солдат.