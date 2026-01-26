Больше чем за всю войну в Афганистане: Зеленский назвал впечатляющие потери России в декабре
- В декабре 2025 года потери российской армии достигли нового максимума.
- Украинские силы планируют продолжать уничтожение оккупантов, чтобы превысить темпы пополнения российского войска.
Оккупанты бросают все силы на захват украинских земель. Зато подразделения Сил обороны проводят эффективные операции по ликвидации противника.
Так, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл количество потерь страны-агрессора за декабрь 2025 года. Они превысили потери советской армии за 10 лет войны в Афганистане.
Сколько солдат потеряла российская армия в декабре?
Говоря о потерях страны-агрессора, Зеленский провел интересную историческую параллель. Количество ликвидированных захватчиков на фронтах российско-украинской войны за месяц вдвое больше, чем потери Советского Союза в войне в Афганистане.
За декабрь наши подразделения достигли результаты в 35 тысяч уничтоженных оккупантов,
– подчеркнул Зеленский, поблагодарив бойцов за такие показатели.
Он уточнил, что в это число входят убитые и раненые российской военные.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что задача украинских защитников заключается в том, чтобы обеспечить такой уровень потерь оккупантов, который превысит объем пополнения вражеского войска.
50 тысяч российских потерь на места – это, безусловно, сложная задача, но оптимальный уровень потерь, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего воюют,
– отметил президент.
Такая задача, по словам Зеленского, Минобороны и украинское войско сможет выполнить, в частности благодаря работе дронов.
К слову, общие российские потери с начала вторжения составляют около 1 235 060 военных.
Как украинские бойцы уничтожают врага?
Украинские воины с помощью ударных дронов и артиллерийского огня заблокировали попытку продвижения вражеской штурмовой группы в районе Покровска. В результате точных ударов трое российских оккупантов были ранены, а их дальнейшее продвижение остановлено.
Подразделения 8-го армейского корпуса Десантно-штурмовых войск нанесли ряд успешных ударов по российской технике на Северо-Слобожанском направлении. Нанесенные врагу потери техники оцениваются в миллионы долларов и имеют серьезное оперативное значение.
Военный эксперт Василий Пехньо отметил, что российское командование делает основную ставку на массированные атаки пехотинцами, что приводит к очень высоким потерям личного состава. Украинские беспилотники формируют так называемые "зоны гарантированного поражения", которые существенно затрудняют маневрирование и передвижение российских подразделений, значительно увеличивая их потери.