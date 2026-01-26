Больше чем за всю войну в Афганистане: Зеленский назвал впечатляющие потери России в декабре

Оккупанты бросают все силы на захват украинских земель. Зато подразделения Сил обороны проводят эффективные операции по ликвидации противника.

Так, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл количество потерь страны-агрессора за декабрь 2025 года. Они превысили потери советской армии за 10 лет войны в Афганистане.

Сколько солдат потеряла российская армия в декабре?

Говоря о потерях страны-агрессора, Зеленский провел интересную историческую параллель. Количество ликвидированных захватчиков на фронтах российско-украинской войны за месяц вдвое больше, чем потери Советского Союза в войне в Афганистане.

За декабрь наши подразделения достигли результаты в 35 тысяч уничтоженных оккупантов,

– подчеркнул Зеленский, поблагодарив бойцов за такие показатели.

Он уточнил, что в это число входят убитые и раненые российской военные.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что задача украинских защитников заключается в том, чтобы обеспечить такой уровень потерь оккупантов, который превысит объем пополнения вражеского войска.

50 тысяч российских потерь на места – это, безусловно, сложная задача, но оптимальный уровень потерь, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего воюют,

– отметил президент.

Такая задача, по словам Зеленского, Минобороны и украинское войско сможет выполнить, в частности благодаря работе дронов.

К слову, общие российские потери с начала вторжения составляют около 1 235 060 военных.

Как украинские бойцы уничтожают врага?