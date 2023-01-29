5 тысяч россиян, 500 единиц техники и корабль: какие потери ВСУ нанесли врагу за неделю

29 января 2023, 19:26
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Александр Павлюк

Вооруженные Силы Украины мощно атакуют врагов с момента полномасштабного нападения россиян на территорию Украины. Наши военные подытожили потери врага за последнюю неделю.

Генерал-лейтенант, начальник штаба и заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал, что наши военные в течение 23 – 29 января уничтожили ориентировочно 5400 единиц личного состава противника.

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Что известно о потерях россиян за неделю

Александр Павлюк сообщил, что россияне только за неделю потеряли 437 единиц вооружения и военной техники. В частности, враги лишились:

  • 52 танков;
  • 98 боевых бронированных машин;
  • 51 артиллерийской системы;
  • 8 реактивных систем залпового огня;
  • 1 установки ПВО;
  • 105 единиц автотехники;
  • 6 единиц спецтехники;
  • 1 корабля.

Кроме этого, Вооруженные Силы Украины сбили 6 самолетов, 7 вертолетов врага, а также 55 беспилотников и 47 крылатых ракет.

Последние новости о потерях россиян: коротко

Автор: Діана Квасневська