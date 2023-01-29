5 тысяч россиян, 500 единиц техники и корабль: какие потери ВСУ нанесли врагу за неделю
29 января 2023, 19:26Читати новину українською
Источник:Александр Павлюк
Вооруженные Силы Украины мощно атакуют врагов с момента полномасштабного нападения россиян на территорию Украины. Наши военные подытожили потери врага за последнюю неделю.
Генерал-лейтенант, начальник штаба и заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал, что наши военные в течение 23 – 29 января уничтожили ориентировочно 5400 единиц личного состава противника.
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Что известно о потерях россиян за неделю
Александр Павлюк сообщил, что россияне только за неделю потеряли 437 единиц вооружения и военной техники. В частности, враги лишились:
- 52 танков;
- 98 боевых бронированных машин;
- 51 артиллерийской системы;
- 8 реактивных систем залпового огня;
- 1 установки ПВО;
- 105 единиц автотехники;
- 6 единиц спецтехники;
- 1 корабля.
Кроме этого, Вооруженные Силы Украины сбили 6 самолетов, 7 вертолетов врага, а также 55 беспилотников и 47 крылатых ракет.
Последние новости о потерях россиян: коротко
- По состоянию на утро 29 января враги потеряли за последние сутки 650 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 126 160 военных.
- Более того, наши морские пехотинцы 28 января ликвидировали 1 танк врага, 1 боевую машину пехоты, хранилище с боеприпасами и 7 оккупантов.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного на Луганщине завезли 300 раненых вагнеровцев, однако им отказали в лечении. Ведь большинство из них оказались носителями ВИЧ/СПИДа, сифилиса, туберкулеза и пневмонии.