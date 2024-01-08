Россия потеряла под Авдеевкой в 14 раз больше техники, чем Украина

В битве за Авдеевку российская армия потеряла в 14 раз больше техники, чем Силы обороны Украины. При этом в Крынках, на Херсонщине, где ВСУ пытаются расширить плацдарм для наступления, потери врага превышают пять раз.

Статистику обнародовал бывший волонтер аналитического проекта Oryx под ником Naalsio.

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Так, по данным аналитика, по состоянию на 5 января 2024 года Россия потеряла под Авдеевкой 441 единицу военной техники. В то время как Украина всего 33 единицы.

Счет потерь врага ведется с октября 2023 года, именно тогда Россия начала активно наступать на Авдеевку. Отметим, что у своих подсчетах автор опирается на фото и видео из соцсетей, распространяющих военные ресурсы обеих сторон войны.

Кроме того, волонтер подсчитал сколько техники оккупанты потеряли в битве за Крынки в Херсонской области, где находится плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

"Российская сторона потеряла почти в пять раз больше техники, чем украинская", – написал Naalsio.

Так, согласно подсчету, по состоянию на 5 января россияне потеряли 152 единицы техники, а ВСУ – 31.

Аналитик внес в статистику потерь в боях за Крынки украинскую технику на правом берегу Днепра. В частности, артиллерийские системы, прикрывающие украинских бойцов на другом берегу.

Ситуация возле Авдеевки: актуально о главном

. По данным Генштаба, по состоянию на 8 января Россия потеряла на войне против Украины 365170 солдат.

Авдеевка остается одной из самых горячих точек на фронте. К концу 2023 года официально стало известно о том, что российская армия потеряла 411 единиц техники. Потери в живой силе числятся десятками тысяч. При этом пока нельзя даже говорить об оцеплении города.