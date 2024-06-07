Потери вражеской артиллерии огромные: в ВСУ назвали преимущества украинских систем над российскими

За последнее время фиксируются высокие показатели уничтожения российской артиллерии на фронте. Несмотря на количественное преимущество боеприпасов у врага, украинские защитники нашли механизмы качественно проводить контрбатарейную борьбу.

О них для 24 Канала рассказал представитель 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. А также объяснил, какие именно установки враг использует на линии боевого соприкосновения.

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Принципы работы артиллерии

В Вооруженных Силах сейчас успешно работает разведывательно-огневой комплекс, который является симбиозом аэроразведки, радиолокационной и звукометрической. Бойцы работают над выявлением артиллерийских систем. Благодаря этому удары приходятся непосредственно на вражеские установки. К тому же с помощью дронов-разведчиков поражения можно корректировать в режиме реального времени.

Кроме того, артиллерийские системы от НАТО, которые имеет на вооружении Украина, являются более точными, чем советские, используемые противником. Они требуют меньшего количество выстрелов, чтобы поразить цель.

Сейчас российские артсистемы менее мобильны, ведь россияне используют буксовано-прицепные, поскольку самоходных установок у них ощутимо уменьшилось.

Какие артсистемы использует враг

Калашников рассказал, что в начале полномасштабного вторжения россияне работали САУ 2С19, что была основой мобильной составляющей артиллерии. Однако в ходе боевых действий большая часть этих систем была уничтожена, изношена. Также ранее могла достаточно эффективно работать корпусная самоходная пушка 2С5, однако большая часть также была ликвидирована.

Поэтому враг вынужден заменять эти самоходные артиллерийские установки именно буксируемыми,

– отметил военный.

Однако и прицепные установки 2А36 "Гиацинт-Б", 2А65 "Мста-Б" уничтожались в течение боевых действий и выводились из строя из-за технических неисправностей, износа стволов.

Сейчас на линии фронта уже можно встретить старые советские системы 1940 – 1950-х годов, например, пушку М-46 130-мм калибра. Это свидетельствует, что артиллерийские ресурсы в России медленно, но исчерпываются.

В то же время россияне хвастались новейшими разработками в категории артиллерии. Однако, по словам Калашникова, они практически не встречаются на линии боевого соприкосновения.

Железа у них еще очень много, мы должны это признать, оно также стреляет, оно также убивает. То есть по количеству они пока преобладают, но если сравнивать с натовскими образцами, то в качестве они значительно отстают,

– резюмировал представитель 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича.

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