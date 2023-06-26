На один сбитый самолет – еще три поврежденных: каков потенциал российской авиации

С начала полномасштабного вторжения России на нашу территорию украинские силы уничтожили З14 российских самолетов и 308 вертолетов оккупантов. И это ощутимые потери для авиационного парка врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он отметил, что за почти полтора года интенсивной эксплуатации часть российских самолетов уже выработала свой ресурс и нуждаются в капитальном ремонте.

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Нуждаются в ремонте

Есть опосредованные данные, что из изготовленных 150 вертолетов К-52, несколько десятков оккупанты уже потеряли, и реально в строю находится 57 – 60 машин. Остальные постоянно ремонтируются – это периодическое техническое обслуживание или ремонт после повреждений.

В среднем на каждый сбитый самолет или вертолет приходится 2 – 3 поврежденных. Это именно те летательные аппараты, которые попадают на ремонт,

– объяснил Харук.

Был такой момент осенью и зимой, напомнил он, когда в ракетных ударах несколько месяцев не фигурировали бомбардировщики Ту-160. Очевидно, они все были на регламентных работах и их нужно было подремонтировать.

Реально можем оценивать боевые способности российской авиации по некоторым видам – армейская авиация, штурмовая авиация и вертолеты – примерно в ⅓ того, что россияне имели в начале войны. Это оптимистическая оценка и она базируется на косвенных данных,

– заметил военный эксперт.

В то же время в истребительной и бомбардировочной авиации врага сохранилось большее количество единиц.

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Подготовить пилота сложнее, чем изготовить самолет

Что касается количества потерь пилотов, то трудно назвать точную цифру.

"Мы все видели, что во время "переворота" вагнеровцы сбили в частности вертолет К-52. Так вот, его пилоты были выпускниками летных училищ 2022 года. Российские учебные заведения выпускают новые кадры. Однако подготовить пилота сложнее, чем изготовить самолет", - подчеркнул Андрей Харук.

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Украинские силы минусуют вражескую авиацию

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую авиацию. По сообщению командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука, 23 июня был сбит в Донецкой области 7-й за неделю российский вертолет К-52, который еще называют "Аллигатором".

Украинские силы также уничтожили в Запорожском направлении враждебный вертолет Ми-24.

Ранее Генштаб сообщал о том, что украинские защитники сбили 6 июня российский штурмовик Су-25.