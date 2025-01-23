Потери войск КНДР могут достичь до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно, – ISW

Новый контингент северокорейских войск может заменить сокращаемую группировку в Курской области до середины марта 2025 года, что сохранит нынешние темпы пехотных атак. Однако вновь прибывшие солдаты из КНДР будут испытывать не меньшее давление.

Их потери могут составить от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно, пишут в ISW, передает 24 Канал. Это произойдет при условии, если российское командование и в дальнейшем будет привлекать северокорейские войска таким же образом, как и раньше.

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Кто предупреждает о дополнительном контингенте

В среду, 22 января, в NYT сообщили, что высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил о прибытии дополнительных северокорейских сил в Россию "в течение следующих двух месяцев", примерно в середине марта 2025 года.

Однако там не уточнили численность войск, а также вопрос о ротации сил или возможном увеличении общего контингента Северной Кореи в России.

Ранее, 23 декабря, в Южной Корее сообщали о возможной подготовке КНДР к развертыванию неопределенного количества дополнительных сил в Украине и военной техники в России – или в рамках ротации, или дополнительного развертывания войск.

Какие потери среди солдат КНДР прогнозируют

Западные официальные лица 22 января сообщили для BBC, что по состоянию на середину января 2025 года северокорейские войска потеряли около 1000 убитыми и 3000 пропавшими без вести или ранеными в бою. Это составляет примерно 33-40 процентов от 11-12 тысяч солдат из КНДР, которые уже находятся на территории России.

По оценкам ISW, весь северокорейский контингент в России может быть убит или ранен в бою примерно к середине апреля 2025 года при нынешних темпах потерь,

– говорится в сообщении Института изучения войны.

Зато новое развертывание войск Северной Кореи – независимо от того, предназначено ли оно для усиления нынешней группировки, или для ротации уже присутствующих сил – вероятно, имеет целью поддержать темп российских операций, несмотря на большие потери, которые составят от 30 до 45 тысяч человек (убитых и раненых) ежемесячно.

Какие темпы подготовки северокорейцев

Известно, что северокорейские войска минимум месяц учились на востоке России перед развертыванием в Курской области для дальнейших учений в ближних тыловых районах в ноябре 2024 года и последующим присоединением к боевым действиям в начале декабря того же года.

Этот график примерно согласуется с возможностью того, что новый контингент может пройти подготовку и заменить сокращаемую группировку в Курской области до середины апреля 2025 года – если он будет учиться столько же времени, сколько и их предшественники, и будет развернут в России в конце января или в начале февраля 2025 года.

ISW продолжает предполагать, что высокие потери Северной Кореи и трудности с оперативной совместимостью с российскими войсками повлияют на уроки, которые северокорейское военное командование вынесет из участия в российской войне,

– написали аналитики.

К слову, недавно Силы специальных операций ВС Украины показали видео боя с военными из КНДР, который длился более 8 часов. Защитники уничтожили 21 и ранили 40 противников во время вражеского штурма.