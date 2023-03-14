Реальные цифры – значительно выше: в ООН назвали, сколько украинцев погибло с начала войны
Источник:OHCHR
Российские террористы продолжают убивать мирных граждан Украины. С начала войны уже погибли более 8 тысяч человек.
Также известно, что ранения получили более 13 тысяч украинцев. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
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Сколько гражданских погибло с начала войны в Украине
В ООН зафиксировали 21 965 жертв среди гражданского населения Украины, в частности 8 231 убитого и 13 734 раненых.
Среди раненых – 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить.
Также погибли 3 664 мужчины, 2 173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки. Кстати, пол 31 ребенка и 1 900 взрослых пока не установлены.Важно! В ООН подчеркнули, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где были интенсивные бои, затянулись. Это касается, в частности, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.
Оккупанты несут огромные потери на войне
По состоянию на 14 марта Россия потеряла 160 540 своих воинов. Только за минувшие сутки Силы обороны минуснули 740 врагов. Потери в технике:
- танков – 3484 (+10);
- боевых бронированных машин – 6789 (+15);
- артиллерийских систем – 2519 (+16);
- РСЗО – 495 (+2);
- средства ПВО – 260 (+1);
- самолетов – 304 (+0);
- вертолетов – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11);
- крылатые ракеты – 907 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13);
- специальная техника – 256 (+5).