Реальные цифры – значительно выше: в ООН назвали, сколько украинцев погибло с начала войны

14 марта 2023, 09:31
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Источник:

OHCHR

Российские террористы продолжают убивать мирных граждан Украины. С начала войны уже погибли более 8 тысяч человек.

Также известно, что ранения получили более 13 тысяч украинцев. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Сколько гражданских погибло с начала войны в Украине

В ООН зафиксировали 21 965 жертв среди гражданского населения Украины, в частности 8 231 убитого и 13 734 раненых.

Среди раненых – 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить.

Также погибли 3 664 мужчины, 2 173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки. Кстати, пол 31 ребенка и 1 900 взрослых пока не установлены.

Важно! В ООН подчеркнули, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где были интенсивные бои, затянулись. Это касается, в частности, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

Оккупанты несут огромные потери на войне

По состоянию на 14 марта Россия потеряла 160 540 своих воинов. Только за минувшие сутки Силы обороны минуснули 740 врагов. Потери в технике:

  • танков – 3484 (+10);
  • боевых бронированных машин – 6789 (+15);
  • артиллерийских систем – 2519 (+16);
  • РСЗО – 495 (+2);
  • средства ПВО – 260 (+1);
  • самолетов – 304 (+0);
  • вертолетов – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11);
  • крылатые ракеты – 907 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13);
  • специальная техника – 256 (+5).
Автор: Софія Ковнір