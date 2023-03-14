Реальные цифры – значительно выше: в ООН назвали, сколько украинцев погибло с начала войны

Российские террористы продолжают убивать мирных граждан Украины. С начала войны уже погибли более 8 тысяч человек.

Также известно, что ранения получили более 13 тысяч украинцев. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Обратите внимание Зачем Залужный раскрыл количество погибших военных: ответ эксперта

Сколько гражданских погибло с начала войны в Украине

В ООН зафиксировали 21 965 жертв среди гражданского населения Украины, в частности 8 231 убитого и 13 734 раненых.

Среди раненых – 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить.

Также погибли 3 664 мужчины, 2 173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки. Кстати, пол 31 ребенка и 1 900 взрослых пока не установлены.

Оккупанты несут огромные потери на войне

В ООН подчеркнули, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где были интенсивные бои, затянулись. Это касается, в частности,

По состоянию на 14 марта Россия потеряла 160 540 своих воинов. Только за минувшие сутки Силы обороны минуснули 740 врагов. Потери в технике: