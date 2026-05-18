"Путин боится": большое интервью Павла Палисы о летнем наступлении, потерях России и мобилизации

Все меньше россиян присоединяются к оккупационному войску, даже за огромные единовременные выплаты. Россия не способна выполнить мобилизационный план, и полностью провалила набор личного состава для своих сил беспилотных систем. В то же время Кремль продолжает ставить оккупантам задачи, которые они не могут выполнить, в частности из-за изменения условий ведения войны.

Заместитель руководителя Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу рассказал, где Россия готовится наступать летом. Также он прокомментировал угрозы со стороны Беларуси, готовность Путина закончить войну и будущие изменения в мобилизации. Детали – читайте далее в материале.

Угрожает ли Беларусь Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Черниговщины и Киевщины может быть угроза со стороны Беларуси, потому что Владимир Путин рассматривает вариант затянуть Александра Лукашенко в войну. Хочется понимать, чего ожидать дальше, какая угроза сейчас?

Прежде всего хотел бы отметить, что до того момента, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный к Путину режим, мы всегда будем рассматривать Беларусь как потенциальную угрозу. Мы все помним события накануне полномасштабного вторжения, когда так называемый лидер Беларуси заявил о том, что Беларусь никогда не нападет на Украину. Результат мы все помним. Поэтому эту угрозу мы учитываем и реагируем соответственно.

Недавно во время массированной атаки российские дроны обходили белорусскую территорию, то есть они летели вдоль белорусской границы и не пересекали ее. То есть, сейчас Россия не использует Беларусь для запуска беспилотников и ракет по Украине?

Я бы не делал таких поспешных выводов. Если она не осуществляет запуск с территории Беларуси, то, возможно, она использует какое-то оборудование, которое помогает управлять теми беспилотниками с территории Беларуси.

Готов ли Путин закончить войну?

На параде 9 мая в Москве Путин сказал, что война идет к завершению. А потом вышел Сергей Лавров и сказал, что Россия будет идти к достижению целей. Поэтому Путин готов к завершению войны или все же будет продолжать ее в этом году и в ближайшие годы?

Надо говорить фактами. Последняя массированная атака по объектам на территории Украины демонстрирует готовность к завершению войны? Нет. Поэтому мы уже привыкли к тому, что слова и заявления российской стороны отличаются от реальных действий.

Однако почему он это сказал? Возможно, россиян готовят к тому, что будет заморозка боевых действий или завершение войны?

Недавно в российских СМИ была информация о возможной подготовке к завершению войны. Думаю, это попытка "снять среднюю температуру по палате" – посмотреть, как российское общество к этому относится и как воспринимает эту информацию.

Безусловно, россиянам надо будет сформировать в информационном пространстве обоснованное мнение о том, что цели так называемой "сво" были достигнуты. Особенно, учитывая предвыборную кампанию в Госдуму.

А может ли Путин объявить всеобщую мобилизацию или готовить что-то другое после этих выборов в Госдуму?

Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий.

Как нам тогда противодействовать? Мы готовимся к этому?

Мы не исключаем такой возможности и будем соответственно реагировать.

Сколько может длиться война и какие факторы на это влияют? К чему готовиться украинцам – это могут быть годы, десятилетия войны?

Во-первых, представим, что завтра у нас мирное соглашение о прекращении огня при любых условиях. Все равно Россия не растворится в воздухе – она все еще будет существовать. И пока существует Россия, угроза для Украины как государства будет существовать тоже. Учитывая это мнение, нам стоит работать над тем, чтобы 24 февраля 2022 года никогда больше не повторилось.

На само ведение войны влияет очень много внутренних и внешних факторов, общая геополитическая ситуация в мире. Внутренне, по моему убеждению, для войны есть два важных фактора. Прежде всего – способность Сил обороны сохранять нужный уровень летальности и доставлять эту летальность на поле боя. То есть, условно говоря, способность убивать, и неважно, чем. Это показывает опыт украинской войны.

Будут ли это Tomahawk, или TAURUS, или Storm Shadow, или любые дорогие и высокоточные, высокотехнологичные образцы вооружения, а может, это будут более дешевые средства – те, которые можно быстро производить, и те, которые значительно проще, чем выше упомянутые образцы, – главное, чтобы все эти вещи приносили нужный уровень летальности на поле боя.

А Tomahawk и TAURUS будут?

Посмотрим. И второй момент – это на уровне государства как институции. Это – способность государства экономически, и общества в целом, поддерживать и развивать в Силах обороны этот уровень летальности. В этой войне это касается и России, и Украины.

И на все эти вещи влияет очень много факторов, поэтому спрогнозировать продолжительность войны в дальнейшем сейчас трудно. Однако в любом случае нам надо быть готовыми и сильными.

Какие проблемы у Путина с мобилизацией?

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что в марте и апреле у россиян было 35 тысяч раненых или убитых. В прошлом году они набирали 1000 – 1200 наемников в сутки, а в начале этого – 800. То есть, сейчас мы уже уничтожаем больше россиян в месяц, чем они успевают набрать. Тогда какая цифра может быть критической для них, чтобы переломить ситуацию на фронте, и чтобы другие не хотели присоединяться к оккупационной армии?

У вас звучала цифра в 800 человек, но с той информации, которой я владею, она немного больше. На самом деле до определенного мобилизационного плана они не дотягивают.

Другой момент – на этот год россияне приоритизировали укомплектование сил беспилотных систем. Однако в первом квартале они полностью провалили кампанию по набору личного состава в подразделения СБС. Расчет был на выпускников, слушателей и студентов профильных технических вузов. И, как видим, молодежь не очень желает приобщаться к вооруженным силам России.

Кроме того, в сухопутные войска и пехотные штурмовые подразделения они могут набрать различных маргиналов, криминальных элементов, различных незащищенных и неблагополучных слоев общества. Я не буду говорить об алкоголиках или наркоманах. А в высокотехнологичные войска, тех, что сейчас решают ситуацию на поле боя, рекрутировать гораздо труднее.

Еще один фактор, который свидетельствует о проблематике с набором, – я не говорю, что она критическая, но она есть у них, – в среднем с начала этого года единовременные выплаты за подписание контракта, как федеральные, так и региональные, выросли примерно на 25%. Однако все равно дефицит в кадрах у них есть. К сожалению, не такой, который позволит нам сейчас реализовать определенного рода преимущества. Однако он есть.

То есть, мотивации у них служить особо не осталось, кроме контрактов, которые поднимают?

Я не могу утверждать относительно мотиваций в целом. У каждого своя мотивация как у гражданина России, так и у гражданина Украины, которые выходят на поле боя. Однако финансовый стимул сейчас уже не такой ключевой, который был год назад.

Прошлогодние показатели также были спровоцированы определенным информационным полем. Тогда звучала мысль, будто администрация в США изменилась и все идет к благоприятному завершению войны на условиях России. Казалось, это огромная возможность для граждан России подписать контракт и, условно говоря, заскочить в последний вагон – получить большое количество выплат и не погибнуть.

Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что открыто объявлять мобилизацию в России пока не решаются, потому что это может ударить по внутренней ситуации в России. Поэтому до выборов осенью 2026 года Путин не станет рисковать.

Какая на самом деле ситуация по фронту?

CNN и Институт изучения войны пишут, что сейчас ВСУ отвоевывают больше территорий, чем теряют. В апреле украинские военные впервые за долгое время освободили больше территорий, чем Россия смогла захватить. Один из факторов – преимущество в беспилотниках. На что это может влиять в перспективе, по меньшей мере, на это лето?

По моему мнению, сейчас ситуация на поле боя дает основания для осторожного оптимизма. Сейчас условия поля боя такие, что чрезвычайно трудно провести наступательную операцию в классическом понимании. Дроны "рулят" полем боя. Механизированные штурмы и прорывы, которые, по классической военной науке, мы в свое время изучали в учебных заведениях, сейчас не работают. И поэтому преимущество в дронах.

Доминация в малом небе дает нам возможности реализовать это преимущество на земле. Она очень осторожная, очень взвешенная. Но тенденция к перехвату инициативы на поле боя у нас сейчас есть. Я бы очень хотел, чтобы она развивалась и сохранилась.

Однако тактически россияне на определенных направлениях имеют незначительные успехи из-за очень большого количества потерь. За первый квартал на некоторых направлениях россияне вдвое увеличили потери за оккупированный квадратный километр, по сравнению с прошлым годом. На определенных участках даже больше чем вдвое.

Это очень хороший результат. Мне очень приятно отметить, что на многих уровнях – батальон, бригада, армейский корпус – есть четкое понимание, как достичь нужного результата, и люди уверенно к этому движутся.

А мы можем представить, какой будет война будущего? Можем ли представить штурмы на НРК или к чему еще НРК могут привлекать?

По этому поводу есть много разных мнений. Мое же заключается в том, что человека на поле боя никто не сможет заменить. Все равно ключом во всей этой цепочке является человек. Дроны, НРК, использование искусственного интеллекта, разнообразные апгрейды – все это призвано облегчить работу человека на поле боя и сохранить его жизнь. Однако полностью исключить его в ближайшем будущем... Я так не думаю.

Где россияне пойдут в наступление летом?

Если возвращаться к наступлению россиян, как вы думаете, какие данные у нас есть по основному направлению, где они будут пытаться наступать, по меньшей мере, этим летом? И можно ли уже считать, что российское весеннее наступление провалилось?

До начала лета остались две недели. Так что, думаю, что, учитывая ситуацию на поле боя по состоянию на середину мая, они не достигли ожидаемого результата. С другой стороны, россияне в этом году будут сконцентрированы на выходе на административные границы Донецкой области.

Они будут развивать свое наступление, насколько будут иметь возможность, также на Запорожском направлении – на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Однако они часто уточняют свои планы прежде всего по срокам. Сейчас ни одного дедлайна они не выполнили.

У них была задача до конца апреля захватить Константиновку. Как видим, они далеко от выполнения этой задачи. Российское руководство определяло своим группировкам задачу создать условия и приступить к штурму Краматорско-Славянской агломерации в конце мая – начале июня. Очевидно, что эта задача тоже будет невыполнена.

Итак, учитывая то, что вижу, я вообще не верю в то, что в ближайшие 3 – 4 месяца россияне будут способны выполнить поставленные задачи. Кроме того, я сомневаюсь, что и задачу, которую им поставили до начала сентября – выйти на административную границу Донецкой области – они тоже не выполнят. Я более склонен считать, что до конца года им это также не удастся.

Если возвращаться к вопросу Беларуси, могут ли вообще быть какие-то провокации с той стороны, чтобы, например, оттянуть часть наших войск на север? Чего тогда можно ожидать?

По моему мнению, осуществить более-менее правдоподобную провокацию со стороны Беларуси россиянам удастся только тогда, когда они соберут какую-то вменяемую группировку. Но, учитывая их потери и состояние дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу.

А белорусов могут втянуть в войну? Лукашенко готов предоставлять своих военных?

Как мы видим, он сопротивляется по этому поводу уже пятый год. Однако, учитывая последнее "потепление" или попытки растопить отношения между Беларусью и США, вряд ли подобная авантюра будет выгодна белорусам.

Если говорить о наших северных границах, а именно граница Харьковской и Сумской областей, то большой промежуток составляет именно "серая зона". Могут ли почти 500 километров оставаться "серой зоной"?

Нам следует понимать, что понятие "серой зоны" постепенно меняется на понятие килл-зоны. Полоса, шириной 25 километров, простреливается в современной войне с помощью дронов, как говорят военные, на вылет. Поэтому тот участок, пока идет война, будет опасным для всех. И, естественно, что в соответствии со своими планами, россияне ведут там разведку, ведут огневое поражение, так же работают и украинские военные.

Боится ли Путин за свою жизнь?

По вашему мнению, как влияют наши удары по российской нефтяной энергетике и портам в Балтийском море? Потому что часто телевизионная картинка не совпадает с реальностью. Россияне начали записывать много обращений к Путину с просьбой закончить войну. Но наши дальнобойные удары меняют положение дел в войне?

Безусловно, это эффективно – и с военного, и с политического обзора. Во-первых, это возможность своими силами перенести войну на территорию врага. Россияне четыре года назад принесли на украинскую землю много горя, и сейчас мы справедливо возвращаем им это. Экономически это приносит им потери в деньгах, на которые они способны финансировать войну. Понятно, чем слабее враг экономически, тем лучше это для Сил обороны Украины.

С другой стороны, это демонстрирует жителям России способности Сил обороны Украины, заставляет их задавать вопросы самим себе и своей власти: "Если нам стало хорошо прилетать за последние полгода, то, возможно, мы уже и не так побеждаем?" И это тоже определенного рода внутреннее давление. Возможно, это будет способствовать отрезвлению российского общества, и оно выскажет свое мнение о завершении войны.

И меньше людей будут подписывать контракты, когда видят, что побед нет, да?

Это тоже влияет. И здесь я бы хотел отметить относительно самой демонстрации возможностей Сил обороны Украины – это демонстрация того, что мы развиваемся в очень сложный период времени, в очень сложных условиях, против очень сложного противника. Однако мы растем, учимся, наращиваем свои возможности. И мы уже показали неплохой результат. Опять же, я хочу сказать, что он будет улучшаться и наращиваться в будущем.

По вашему мнению, что может в корне сломать ситуацию в России? Например, внутренние протесты, какой-то бунт, или как раз-таки наши удары и слом фронта?

Думаю, для изменения ситуации нужно все в комплексе, потому что на подобные вещи влияют очень много факторов. Мне хочется верить, что в высоких российских кругах, особенно в последнее время, консолидируется и развивается мысль, что, наверное, пора заканчивать (войну, – 24 Канал).

Интересно! Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман рассказал, что успешные атаки Украины по России влияют на общественные настроения в Кремле. Там все больше обеспокоены из-за угрозы со стороны Украины. Кроме того, появилось много слухов о пароноидальном поведении Путина. По мнению обозревателя, складывается впечатление, что даже ближайшее окружение уже не понимает Путина.

То есть, условно, там есть внутренний бунт, который еще себя не проявил?

Я не знаю точно, но мне хочется так думать.

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов говорил, что Россию и Путина может ждать сценарий, подобный 1917 году. Многие российские "z-военкоры" тоже говорят, что царь когда-то не устоял и сейчас тоже так может быть. Шатается ли под Путиным кресло после 9 мая, как думаете?

История говорит, что подобные вещи в России происходили очень кроваво, с тяжелыми последствиями и для России, и для русского народа, и для близлежащих стран.

Вы вспомнили о параде на 9 мая. Я тоже думаю, что немало россиян задумалось над тем, какой парад 9 мая был в Москве в 2022 году и как он выглядел в 2026 году. И это, опять же, "в копилку" Сил обороны Украины.

В 2022 году на Красной площади никто не волновался, что может быть там поражен. Сейчас же россияне дипломатическим путем и угрозами пробуют договориться, чтобы по Красной площади на 9 мая не били. Это совсем не похоже на победу.

А как вы думаете, Путин вообще боится? В этом году этот парад показал, что он боится за свою жизнь?

Я думаю, да. Боится ли он в классическом понимании этого слова – вряд ли так, как обычный среднестатистический человек. Но по сравнению с предыдущими годами, думаю, больше (боится, – 24 Канал). Потому что несмотря на все потуги, все попытки, планы, ресурсы, он все равно не может достичь цели.

И к нему все-таки приходит понимание, так же, как и к его окружению, что в предвиденном будущем достичь их в таком виде, в котором они декларировали в начале, нереально.

Сколько еще им надо сил и средств, чтобы хоть чего-то достичь?

Они в сухом остатке. Они достигли абсолютно диаметрально противоположного результата. Основные 2 вещи, которые заявил Путин за несколько часов до начала (полномасштабного вторжения, – 24 Канал) в своем видеообращении, – это денацификация и демилитаризация. И по первому, и по второму пункту он сейчас имеет абсолютно противоположный результат.

Вот 9 мая... Денацифицировал? Разве что себя. Демилитаризовал? Да абсолютно нет. Наоборот, мы имеем способности бить на тысячи километров вглубь России. Это те способности, которых у нас в начале не было.

Это стимулировало развитие Сил обороны к совершенствованию, к поиску способов, как действовать в тех условиях, в которых мы есть. И вы же, наверняка, тоже видели заявление Марка Рубио о том, что сейчас Вооруженные Силы Украины – это самая мощная армия Европы.

Что изменит украинская баллистика?

Многие аналитики и авиаэксперты говорят, что настоящим "геймченджером" этой войны может стать украинская баллистика. Некоторые производители обещают, что она может появиться до конца лета. Согласны ли вы, что это может в корне переломить ситуацию на фронте и заставить Путина остановить войну?

По моему мнению, наличие украинской баллистики очень быстро и коренным образом не сможет изменить ситуацию на поле боя. Однако это значительно усилит способности, которые в свою очередь будут способствовать выполнению задач подразделений переднего края.

Своя баллистика – это очень весомый аргумент. Немногие страны в мире могут похвастаться подобным аргументом. Кстати, конфликт на Ближнем Востоке тоже продемонстрировал возможности баллистических ракет, даже против различных супермощных государств.

Безусловно, эта работа проводится (создание украинской баллистики, – 24 Канал). Здесь хочу заметить, что россияне очень долгое время делали, проектировали и тестировали свой "Искандер". Кажется, он только в 2005 или 2006 году официально стал на вооружение.

Это мощное оружие, которое дает существенный аргумент. Сейчас против него трудно бороться, поэтому своя украинская баллистика – это однозначно дополнительные возможности к имеющимся средствам обороны. Это возможности большего давления на противника. Это возможности наносить ему более чувствительные оперативные и стратегические потери в ресурсах и так далее.

Если говорить о средствах ПВО, которые нам передают партнеры. Придерживаются ли Соединенные Штаты из-за войны в Иране согласованных графиков и контрактов, по которым они обязаны поставлять нам средства ПВО, в частности Patriot?

В целом да. По определенным номенклатурам существуют технические задержки, не на длительный период времени. Вероятнее всего, это связано не с политической волей, а с самой сложностью логистики, учитывая события на Ближнем Востоке. Но в целом все приходит вовремя, в соответствии с договоренностями. И даже больше скажу: некоторые номенклатуры опережают графики.

Украина готовит замену ракетам Patriot?

То есть нет какой-то "зрады", которую разгоняли в социальных сетях, мол, у нас нет ПВО – нечем сбивать российские ракеты? Это не соответствует действительности?

Не подменяйте, пожалуйста, вопрос. Речь идет о поставках и о наличии у нас средств для поражения определенного рода воздушных угроз. Широкомасштабные массированные воздушные атаки противника действительно истощают систему ПВО в целом. Я уверен, что это демонстрируют события последних 3 – 4 месяцев. Ни одна система противовоздушной обороны в мире не способна на 100% справиться с подобного рода угрозами.

Эффективность украинской противовоздушной обороны очень высока. Я бы даже сказал, что она, наверное, самая высокая в Европе. И учитывая то количество средств и ракет-перехватчиков у России – они тоже не способны перехватить и стопроцентно закрыть массированный глубокий удар Украины.

Всем известно, что самый эффективный способ противодействия баллистическим угрозам – это Patriot с ракетой PAC-3. Недостаток ракет-перехватчиков, особенно такого типа, у нас есть.

Стоит внимания! Украина активно разрабатывает баллистическую ракету FP-7 с дальностью до 150 километров, а также FP-9 с дальностью до 850 километров. Авиационный эксперт Валерий Романенко спрогнозировал, что ракета дальностью до 850 километров может быть готова в следующем году.

Масштабируется ли производство за пределами Соединенных Штатов? Просим ли мы, чтобы у нас появились лицензии на производство Patriot?

Наверняка, вам известно, что американский производитель Patriot открыл совместное производство на территории Германии, в частности, и ракет-перехватчиков PAC-2. Но этот завод пока не функционирует. Надеемся, следующем году он начнет производство. Однако это ракеты PAC-2, которые не работают против современных российских баллистических и аэробаллистических угроз. А PAC-3 – это Соединенные Штаты.

И опять же, учитывая количество, которое потратили во время горячей фазы конфликта в Персидском заливе, это не внушает оптимизма.

Так нам нужно развивать и собственную ПВО? Некоторые производители говорят, что они будут работать над этим.

Именно. Украинские производители совместно с партнерами из Европы работают над альтернативой Patriot PAC-3. Я очень надеюсь, что в ближайшем времени мы все-таки найдем это решение.

Какие решения по оружию экспортирует Украина?

Хочу вас также спросить, из того, о чем можно говорить, – с какой целью президент Владимир Зеленский встречался с главой компании Palantir?

Компания Palantir в свое время предоставила нам возможность и толчок к разработке продуктов, софта, программ, которые помогают нам анализировать и выстраивать определенные элементы противовоздушной обороны. Поэтому детали этой встречи я разглашать не буду, однако это дополнительный толчок к дальнейшему и более активному сотрудничеству.

Справка. Американская компания Palantir Technologies занимается разработкой программного обеспечения анализа данных. Компания предоставила Украине технологии, благодаря которым ВСУ получают преимущество в осведомленности на поле боя. Эта технология позволяет отслеживать все перемещения и обстрелы российских войск с помощью ИИ и спутниковых изображений.



Зеленский на встрече с СЕО компании Palantir / Офис Президента

Многие наши партнеры, в частности американские, заявляют, что перенимают опыт украинцев, в частности во время учений в Германии и Норвегии, где украинские военные хорошо себя проявили. Чему именно они хотят у нас научиться?

Мне, как военному, очень приятно отвечать на такие вопросы. Речь идет не только об американцах, но и о других западных партнерах, у которых мы учились, с которыми мы тренировались еще до полномасштабного вторжения. Сейчас поступает немало запросов разного рода, в том числе и неофициально – с определенными просьбами о сотрудничестве. Я бы обобщил их так: научите нас, как воевать в современной войне. Это очень приятно.

Радует то, что к нашим партнерам приходит понимание того, что война не выглядит так, как бы они хотели и планировали, и она не такая, к которой они готовились. Она уже другая и постоянно меняется. И нужный уровень экспертизы пока есть только у Украины. К ним все больше приходит понимание этого. Как растет угроза конфликтов в мире, так же растет понимание того, что надо учиться, вкладывать и инвестировать в собственную безопасность и брать пример с Украины.

А как насчет того, чтобы брать пример с Украины и закупать украинское оружие. Кто из партнеров об этом открыто говорит? Что просят в первую очередь?

Президент Зеленский подписывал соглашения на Ближнем Востоке, а также с нашими европейскими партнерами.

В общем, позиция Украины, которую не раз высказывал президент, – это экспорт решения. Потому что покупая определенный вид оружия или девайс, он сам по себе не принесет нужного результата. Нужна также экспертиза по применению, системы управления, системы обеспечения, системы наблюдения, детекции, обнаружения, наведения и ряда процессов, к которым мы пришли во время этой войны.

И поэтому, покупая любой дрон, не надо надеяться, что он полностью решит все задачи. Украина же предлагает комплексное решение: сопровождение, экспертизу, оценку и, собственно, продукцию.

Несмотря на то, что руководитель Rheinmetall говорил, что украинские дроны якобы собирают домохозяйки. А получается, что наши дроны теперь во всем мире нужны..

Возможно, он переживал из-за конкуренции на глобальном рынке.

Кто уже заинтересован в подписании оборонных соглашений, и та продукция, которую будут производить, будет идти прежде всего на наши нужды или 50 на 50?

Да, есть такие договоренности. На этой неделе во время визита в Румынию президент подписал с президентом Литвы так называемый drone-deal, который предусматривает подобные вещи.

Это специальное соглашение с целым комплексом мероприятий, которое предусматривает совместное производство и нашу экспертизу для сил обороны партнерских стран по защите воздушного пространства, объектов критической инфраструктуры, системы управления, детекции, поддержки, апгрейдов и так далее. То есть, это комплексный пакет больших решений.

Какие изменения по мобилизации готовят?

Когда мы общаемся с партнерами, пытаемся привлекать больше иностранцев в армию? В частности, министр обороны Федоров говорил, что это может быть одним из решений по мобилизации в Украине.

Сейчас мы сфокусированы на аккумуляции успешного опыта подразделений для того, чтобы наработать модель, которая позволит эффективно привлекать добровольцев – не граждан Украины, – желающих присоединиться к Силам обороны.

Ведется ли работа на законодательном уровне в этом плане? Потому что есть немало иностранцев, которые говорят, что не могут перевестись или не могут с СОЧ выйти.

Есть рабочая группа, которая занимается этими вопросами, чтобы стандартизировать и упростить все эти процедуры. А также чтобы сделать приход иностранного добровольца в Силы обороны Украины максимально быстрым и комфортным, прозрачным и понятным для обеих сторон.

Кстати, зарплата у иностранцев будет выше, чем у наших военных?

Иностранцы будут получать денежное обеспечение и все другие выплаты на условиях, полностью идентичных условиям для украинцев.

Важно! Украина готовит существенную реформу Вооруженных Сил, которая заработает с 1 июня. Изменения будут включать введение четких сроков службы и специальных контрактов для пехоты, что сделает службу более предсказуемой. Также повысится заработная плата военных, в частности тыловые должности будут получать не менее 30 тысяч гривен.

Что касается готовности армии к российскому наступлению и изменений в мобилизации, о которых говорил Федоров: рассматриваются ли радикальные решения – в частности снижение мобилизационного возраста или изменения по выезду мужчин 18 – 24 лет?

Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается.

А когда может рассматриваться?

Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков.

Стоит ли сейчас объявлять женскую мобилизацию или предложить женщинам контракты с дополнительными льготами? Рассматриваются ли сейчас такие сценарии?

Нет, о мобилизации женщин речь сейчас не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях.

Рассматриваете ли для женщин упрощенные условия, или короткие контракты?

В программе, которую готовит Министерство обороны, есть общие условия для мужчин и для женщин. Условия будут достаточно привлекательные.

Как приход Буданова изменил работу в ОП?

Изменилось ли что-то в вашей работе, с приходом нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова?

Функционал мой остался таким же. Кирилл Алексеевич – военный человек, и мне комфортно с ним работать.

Выходила статья о Буданове, где он говорил, что у военных, которые работают в Офисе Президента обязательно отмечают их звание или должность. Это правда?

Да, верно.

Вам это приятно?

Я был приятно удивлен, когда на резолюциях или определенных документах начали прописывать воинское звание.

Каким было самое сложное решение за всю войну?

Если вспоминать весь ваш опыт, какое самое сложное решение вам приходилось принимать?

Самыми сложными, безусловно, были решения, которые принимались в боевой обстановке, и от которых зависели жизни людей.

Какой момент был самым болезненным за все время службы?

Каждый раз, когда командир отдает приказ о каких-либо действиях в боевых условиях, это несет риск для людей. Каждое боевое распоряжение – это всегда тяжело и большая ответственность. Такое решение не дается легко.

Вы как-то говорили о том, что после войны или и во время войны стоило бы, чтобы каждый государственный служащий прошел службу в армии. Придерживаетесь ли сейчас такой позиции?

Это моя позиция, и она не изменилась. Мне на самом деле очень хотелось бы, чтобы в будущем все люди, которые претендуют на зарплату из государственного бюджета, на государственную работу попадали только после службы в армии. Хотя бы определенный период, на какой-то годовой контракт, за который они смогут пройти соответствующую подготовку и получить понимание, как функционирует армия. А главное – поймут необходимость защиты государства, в котором они живут и которое дает им работу.

В конце концов, это, возможно, какая-то моя розовая мечта. Мне бы хотелось, чтобы когда-то мы пришли к такому варианту. И это касается не только мужчин. В этом контексте, мне кажется, израильская модель, была бы нам достаточно подходящей. Прежде всего из-за того, что даже после мирного соглашения Россия не исчезнет. И от нас с вами и от будущих поколений будет зависеть, насколько мы не позволим России повторить день полномасштабного вторжения.

Какой вы бы хотели видеть победу Украины в идеале?

Первоначально – не дать России реализовать те задачи, которые они декларировали в начале войны. Сохранить государство как институт, сделать его сильнее и заложить прочные основы для того, чтобы в будущем подобное не повторилось.

Какой вы лично видите Украину после войны или какой вы хотели бы ее видеть, и что для этого украинцы должны сделать?

Каждый украинец имеет особое представление об Украине мечты. Мне бы хотелось, чтобы Украина была для каждого гражданина безусловно сильной и экономически развитой – страной возможностей и справедливости, страной военной силы и безопасности.