Раненый "Леопард" лечится, – Резников о потерях техники

Во время полномасштабной войны у Украины также есть потери. Однако они значительно меньше, чем в России. Кроме того, нашу технику ремонтируют.

Об этом заявил министр обороны. Алексей Резников подчеркнул, что в отличие от агрессора наши военные не используют тактику "мясорубки".

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Все ремонтируется

Глава оборонного ведомства посоветовал после просмотра пропагандистских роликов России, где нарисовано много разбитой украинской техники, обращаться к специалистам по OSINT.

Мы смеялись, например, когда тот самый "Леопард", который действительно был "травмирован" – это война, – был показан российскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован,

–заметил Резников.

Также добавил, что спикер вражеского минобороны Конашенков напоминает персонажа из старого советского кино о четырех будённовцах. Объяснил, у них есть такой смешной персонаж, в очках, который все время сообщает, сколько они там уничтожили.

У нас все на базе, все ремонтируется. Раненый "Леопард" полечится,

– подчеркнул министр обороны.

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Пентагон не подтвердил данные о якобы уничтожении западной техники

Недавно российские пропагандисты начали активно распространять информацию о якобы уничтожении западной техники в Украине. Заметим, что враг заявлял о якобы 16 единицах.

Правда, Пентагон не имеет подтверждений соответствующих данных. Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.