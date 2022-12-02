Обо всем этом и многом другом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также назвал потери Украины и России на войне.

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Россия должна бояться Украины

Кроме того, что у нас сегодня первый день зимы, я нашла еще и очень важный для нас документ – 31 год назад 1 декабря 1991 почти 29 миллионов человек сказали "да" на всеукраинском референдуме.

Мне на глаза попал тот бюллетень, который я зацитирую: «Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренное уставами ООН и другими международно-правовыми документами, провозглашаем независимость Украины и создание свободного и независимого государства. Территория Украины неделима и неприкосновенна”. 31 год назад, а все как тогда – в 1991.

Мы сегодня как раз и платим ту цену, которую нужно платить за свою подлинную независимость. В 1991 году действительно мог быть переворот, помните, да? Вот 19 августа 1991 года, когда была эта попытка захватить власть. Мне кажется, что она была удачной, как мы сегодня видим.

Потому что, наверное, такой персонаж, как Путин, смог быть только в недореформированной стране. А Россия не прошла через реформацию как таковую.

Безусловно, Россия была в отчаянии определенное время. Я имею в виду именно как потомок Советского Союза. После того как осмыслила, что она все же Советским Союзом и осталась и начала выдвигать претензии к соседям. Ключевая претензия была к Украине, которая больше всего Россию всегда раздражала.

Это началось где-то в 1996 – 1997 годах. Тогда, правда, господин Ельцин был такой, практически без сознания. У него была проблема с сердцем, а он злоупотреблял и практически ничего там не контролировал.

Когда появился уже тандем странных людей, я имею в виду, Путин и Медведев – мы тогда получили эту экспансию к соседям – Грузия и Украина… Таким образом, мы сегодня боремся за право быть независимыми, быть действительно украинцами, которые совершенно точно отличаются от россиян.

Вы сами можете видеть, что сегодня даже у наших европейских партнеров, которые до этой войны говорили, что Украина – это где-то там рядом с Россией или это часть России. Сегодня все говорят, что вы совершенно разные.

Этот феномен войны он очень важен. Мы доказали, что Украина и Россия совершенно разные – это не книга господина Кучмы "Украина – не Россия", это гораздо глубже, гораздо историчнее. Мы доказали, что мы субъектны. Мы доказали, что имеем право жить так, как мы хотим. А мы хотим жить вообще по-другому, нежели Россия предлагает. А она предлагает жить всем в лагере, то есть ты там работаешь, молчишь и умираешь, когда нужно "родине".

Сегодня мы продолжаем делать ту работу, которая не была окончена в 1991 году. Мы ее закончим. В этом нет сомнений. Потому что сегодня у нас выбор очень прост. Когда все говорят: "Это ведь война, это уже было. Может о чем-то там поговорить". А я всегда говорю: а о чем говорить? Не о чем. Мы должны либо проиграть, либо выиграть. Потому что такова интенсивность даже не войны, а ненависти.

А эта интенсивность ненависти говорит об одном: мы должны показать России, что Украина – это единственное государство, которое они столетиями должны бояться. И не думать, что сюда можно прийти, что-то сказать, дать деньги на "росукрэнерго" или что-то подобное, купить определенный ряд номенклатуры украинской, сделать какие-то партии, проводить здесь свою государственную политику.

Они должны бояться Украины, потому что должны понимать, что цивилизационно мы совершенно разные. И вот мы сейчас эту работу доделаем. Мы выиграем и после этого вы увидите, что мир будет немного иначе выглядеть. Это очень важная историческая миссия.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Там они еще живут, существуют, работают, умирают… Желательно, чтобы все это происходило наедине. Я за 9 месяцев поняла одну сакральную мысль, что в России нет "их" — там каждый сам за себя. Им никогда не понять украинцев, потому что мы друг за друга готовы жизнь отдать.

Это очень правильно вы говорите, но немного я бы по-другому акценты расставил. Мы индивидуалисты, сознательно делающие выбор в том, чтобы поддержать соседа. То есть мы объединяемся, когда нужно помочь. И отдаем последнее, чтобы помочь кому-то пройти через определенный период.

Это не только война – и во время COVID, и до COVID. Всегда в Украине был этот индивидуализм, переходящий в коллективизм только, когда нужно помочь, когда ты делаешь сознательный выбор.

Это очень важно, потому что в России нет личностей, нет индивидуальности — там есть этот лагерный коллективизм. Когда тебе сказали ходить в серой одежде, когда тебе сказали натянуть на себя полосатую робу, когда тебе сказали, что будешь "отсюда и досюда копать". Или идти в нашу страну и умирать, потому что у нас очень низкий интеллект и мы себе здесь придумали какую-то конструкцию, которая позволит нам чувствовать себя царями в современном мире.

Вы понимаете, что это вообще разные цивилизационные вещи. Мы с вами свободные люди. Мы с вами каждый сам за себя с точки зрения, что есть свои ценности, есть своя карьера, есть своя семья. Однако, когда нужно, мы проходим. Это ведь не по принуждению, а потому что мы так считаем. Лично я так считаю и это суть нашего волонтерства.

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Лично я считаю, что могу задонатить на ВСУ или привезти определенное количество генераторов, трансформаторов, машин. Самое сложное в жизни – делать личный выбор.

Украина постоянно показывает, что у нас люди делают выбор. Часто очень тяжелый, но личный. В отличие от России, где всех по принуждению "виртухаи" держат под прицелом автомата и говорят: "Вы сегодня будете делать это, пойдете на демонстрацию, дадите гвоздики, напишете букву "z", дети станьте этой буквой".

Это совершенно разные цивилизационные коридоры, через которые мы прошли. Мы с вами прошли к пониманию того, что каждый человек — сам по себе большая личность, а Россия пришла к концепции, что нет смысла заботиться о людях, есть смысл заботиться о царях.

Россия хочет размыть ответственность

Мы тут сразу две темы затронули. Во-первых, то, что Украина победит – не вызывает сомнений у украинцев уже давно. У западных партнеров. Они до этого мнения потихоньку доходят – кто раньше, кто чуть позже. Но это мнение даже становится близко там на болотах.

Когда я говорю, что там каждый сам за себя, очень странно все это выглядит в том плане, что на их телевизорах все чаще начинают говорить "давайте представим себе историю, если Россия вдруг проиграет эту войну". Это просто тезис номер один там на болотах.

Во-вторых, они начинают перекладывать ответственность на всех и говорят, если вы думаете, что по ту сторону экрана сможете сказать "а мы здесь не причем, то у вас не получится, потому что Гаага ждет всех. Уже не хотят отвечать каждый сам в отдельности.

Так это же концепция "русского мира". Позитивы или бенефиты или деньги – только для очень ограниченного количества элиты. Чтобы быть олигархами, чтобы яхту купить или виллу в Комо, как этот субъект по фамилии Соловьев. А ответственность и сидеть на скамье подсудимых или получить сроки пожизненного заключения – это все остальные, но не элита.

Это не очень простая история. Я бы не так говорил о Гааге, потому что это просто Международный уголовный суд. Я бы скорее сказал, что сегодня есть концепция специального трибунала, потому что это должен быть Нюрнберг, а не Гаага. Это должна быть отдельно отработанная юридическая формула и процедура.

К слову, сегодня об этом говорят и министры юстиции стран G7, и Еврокомиссия, и министерство иностранных дел Франции. Они начинают конструировать эту важную составляющую – юридическую последовательность ответных шагов для России, чтобы она отвечала за военные преступления.

Это очень важный процесс, свидетельствующий о необратимости того, что это не будет 2014 год, когда можно было прийти кого-то убить, а потом сделать вид, мол, ну знаете, там непонятно что происходило. Нет, сегодня Россия пойдет через все эти шаги для того, чтобы понести абсолютную ответственность за военные преступления.

Между тем, они хотят вовлечь всю страну в так называемую "священную войну". У них так принято: что-то придумали, пошли вырезать украинцев, но начали проигрывать войну, поэтому давайте вы все станете в нашу защиту.

Все эти пропагандисты и представители политической элиты, получившие от войны крупные дивиденды, думали, что будет 3-дневная война и они потом награды повесят, получат дополнительные бюджеты и будут выглядеть очень мощно.

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Так вот сегодня они говорят: "Мы там решили что-то непонятное, совершали геноцид, принимали странные, дикие и античеловеческие решения и сегодня будем уже конкретно следовать юридическим статьям и сидеть на спецтрибуналах, но давайте вы все сейчас встанете и пойдете. Это уже не просто мобилизация – вы все должны принять для себя, что это народная война против Украины".

Но они не объясняют ключевое русскому дикому народу, который не очень умеет слушать и анализировать, потому что был упрощен. За последние 30 лет из русского народа сделали очень неинтеллектуальный неандертальский тип, то есть "меньше думайте – больше потребляйте примитивную пищу".

Сегодня пропагандисты не объясняют этому народу, мол, это мы инициативно, не имея никаких оснований в 2014 году зашли в Украину и что-то забрали. После этого нам удалось напугать Европу, говорившую Украине, что якобы "вы не имеете права освобождать свои территории". Хотя это нарушение международного права, и "мы не признаем Крым российским, но вы не имеете права даже об этом говорить".

Они же не объясняют, что после этого аппетиты выросли, и Россия собрала кучу оружия и пошла убивать украинцев, потому что у нас есть субъект со странным представлением об истории. Он 22 февраля вышел и навешал легендарную лапшу на уши – рассказал о том, что "Украина – это государство, которое якобы кто-то придумал".

Вроде бы вообще в мире все государства, которые сегодня имеют определенные границы, были таковыми с рождения. Это странный человек, который думает, что государство в 2022 году, в тех международно признанных границах, существовало 2 тысячи лет назад. То есть понятно, что мир постоянно шел через войны, в том числе территориальные и границы стран менялись или даже исчезали империи.

И этот странный человек выходит в 2022 году и заявляет, что якобы какой-то персонаж 100 лет назад создал эту страну, то есть ее не существовало. Это удивительно, но мы так думаем, поэтому не будем обращаться к кому-то и решили использовать крылатые ракеты, танки, другое оружие и 200 тысяч человек.

У нас же "вторая армия мира", нам нет равных. Мы же в Сирии Алеппо снесли с лица земли, отрезали головы людям. Вот мы решили, что сейчас зайдем и убьем миллион тех "нацистов". Никто же не будет знать, потому что мы сожжем их.

Это мы видим по типу войны, которую они ведут. Они как думали: зайдут к нам, захватят все, придут в Киев "за три дня" и уничтожат правительство, а после этого будут делать Бучу по всей стране. А потом как победители, которых не судят, тихонько сделают могильники или крематории и сожгут всех проукраинских, а это могут быть миллионы людей.

А потом будут писать миру учебник истории как любит Россия и говорить: "Вы знаете мы пришли в 1945 году в Германию, освобождали и люди так хотели, чтобы их насиловали массово. Они просто не понимали того счастья, что оборванцы – буряты и чеченцы – приходят и насилуют людей". Так же они хотели поступить в 2022 году.

Сегодня все эти пропагандисты хотят людям сказать: "Мы туда зашли, резали там и убивали, но это священная война, и вы должны стать рядом с нами и нести вместе с нами ответственность".

Таким образом они говорят людям: или вы защищаете нас, чтобы мы могли грабить и издеваться над вами, или мы – все эти странные существа, пропагандировавшие эту войну геноцидного типа – пойдем в Нюрнберг. Я бы лучше говорил о Нюрнберге, чем о Гааге.

Когда они говорят о Гааге или Нюрнберге, то не для того, чтобы донести народу России, что они должны нести ответственность за действия России, а чтобы сказать им: мол, если не хотите, чтобы мы проиграли, то активизируйтесь – идите сражайтесь, помогайте, делайте хоть что-то.

При этом Симоньян говорит, что вы еще думаете, что "специальную военную операцию" не нужно было начинать? Смотрите, они же "наш русский Крым" хотят забрать. Хотя я до сих пор не понимаю, где у России есть их Крым.

Что касается Крыма, все понятно – он только украинский, и мы еще будем проводить там классные репортажи. Я хочу, чтобы вы не сомневались в этом.

У определенного ряда стран есть иллюзия, что можно в переговорном формате договариваться и т.д. Нет, нет переговорного формата. Мне это кажется странным, но потом я вспоминаю, как накануне войны аналитика была, что Украина якобы не продержится и 3 дней, а Россия очень мощная страна, которую надо бояться.

С точки зрения ресурсной способности – у нас не так много оружия, которое хотелось бы иметь. Если бы этот объем оружия был увеличен на 60%, то сегодня о Крыме мы бы говорили уже в Крыму. Ведь Россия воевать не умеет, только количеством тел, которые она готова оставить где-нибудь и количеством советских снарядов.

У нас с вами нет никакого другого варианта, кроме одного – либо мы, либо они. Я считаю, что точно мы, потому что у нас есть другие ценности – защита своей семьи, прежде всего, даже не территории. Мы защищаем свое право жить со своими семьями так, как мы хотим.

Наши люди идут на войну, осознавая, что за их спиной – дочь или сын. Это очень важная мотивация. В то же время россияне идут на войну только потому, что нужно кого-то убить. Им дают карт-бланш – лицензию на убийство.

Кстати, в России вышел пропагандистский ролик о "русском мире". В нем раздается призыв к россиянам, у которых есть долги за квартиру или за машину, подписать контракт, поехать в Украину, убить несколько десятков человек – и им эти долги спишут. Это концепция "русского мира" как такового.

Все, что сегодня говорят российские пропагандисты, – это вопрос страха. Также это попытка мобилизовать свое население на то, чтобы оно защитило право пропагандистов и дальше продвигать вражду и ненависть к Украине. Они на этом фантастически зарабатывали.

Помните, был некий господин Герасимов – начальник Генерального штаба ВС России? Все говорили о нем как об интеллектуале, придумавшем гибридную войну. Если бы наши партнеры тогда сделали правильные выводы, все это можно было бы очень быстро закончить. Именно в этой гибридной войне в России долгое время зарабатывали большие деньги.

Там придумали концепцию о том, что Россия должна всех убивать, и "накачали" этим свой странный народ, живущий в совершенно безнадежном формате. У них нет ни карьеры, ни качества жизни, нет даже дорог. Это же классическая российская проблема – дураки и дороги. Дураков у них много, а дорог вообще нет.

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В России так "накачали" народ этой идеологией, что теперь хотят получить хотя бы какие-то дивиденды в защиту своего права дальше все это продвигать. Ведь в противном случае они будут уничтожены – российских пропагандистов ждет трибунал, в частности Маргариту Симоньян и других персонажей.

Я также вижу другую составляющую, почему российские пропагандисты начали так истерически говорить о Гааге, Нюрнберге и ответственности. Они понимают, что оказались в ситуации "или – или". Или они пойдут в Нюрнберг и будут юридически отвечать за провоцирование геноцидной войны, что означает пожизненные сроки. Или дело даже не дойдет до спецтрибунала – их растерзают в бунтах. То есть, они могут потерять физическую жизнь в России.

Российские пропагандисты осознают, насколько дикий народ, о котором они пекутся. Когда этот народ терпит поражение в войне, то придет к Симоньян и скажет: "Это ты говорила, что мы можем пойти и безнаказанно убивать украинцев? А сейчас украинцы пришли сюда и требуют оплаты "долгов".

Тогда россияне не оставят пропагандистам никакого шанса выжить. Мы просто ждать момента, когда дикая российская бунтарская пьянь зайдет в кабинеты к этим субъектам.

Я даже скажу, что бунты достаточно близки. Ведь МВД России недавно отчиталось, что на 20% возросло количество вооруженных преступлений в приграничных регионах, где совершается транзит участников так называемой "специальной военной операции". 20% – это пока. Дальше может быть хуже.

Российскую статистику всегда нужно масштабировать. Россияне любят привирать о своих достижениях на войне в Украине. В то же время у себя они занижают статистику. В России постепенно исчезает ключевой элемент авторитарного государства – сакральность и твердость власти.

Россияне уже понимают, что Путин – это маленький и никудышный персонаж и трус, совершенно не понимающий, что он делает. Люди осознают, что это не царь, а, так сказать, Лжеволодимир. Поэтому постепенно теряется власть силовой вертикали, которая все это контролировала.

Именно поэтому в России существенно увеличивают бюджеты для правоохранительных органов – более 9 триллионов рублей на 2023 год. Это сумасшедшие суммы. Вероятно, треть всего бюджета Российской Федерации будет тратиться именно на силовую вертикаль, чтобы она контролировала проявления вопросов: "Зачем мы вообще в это залезли?"

В России идут конкретные процессы. Россияне теряют потребительскую способность и рынки сбыта, у людей нет денег. Также закрываются торгово-развлекательные центры. Из страны убегают все компании, которые давали ощущение, что россияне живут в современном мире.

Люди сознательно вернулись в 1970-е – во времена дефицитов. Россияне внутренне задумываются: «А как это так? Что такая цена?"

Все это будет разрушать внутреннюю картинку, которую россияне нарисовали себе с середины 90-х и до середины 2000-х годов. Силовая вертикаль будет постепенно терять контроль над территориями. В России будет увеличиваться чувство анархии – именно русской.

Это не структурированная анархия, а именно русский бунт. Будет большое количество таких бунтов. Мы уже сегодня видим существенное увеличение уголовных преступлений, использование оружия, рост аварий и пожаров. Это вопрос месяцев, как будет выглядеть Россия, которая вернется в XVII или XVIII век.

Потери России и Украины

Если еще вспомнить статистику россиян, они признали свои потери в войне в количестве всего 9 тысяч. А после этого сказали: "Больше не было и нет". Я так понимаю, что других цифр нам никто не назовет.

К слову, о потерях. Вы сказали о том, что лучше всего жестокость российской армии демонстрирует пример Бучи. Каждый новый освобожденный город – это "новая Буча". Мы видим новые пыточные, расстрелы, братские могилы.

Вместо того, чтобы рассказать еще раз о Буче, освобожденной части Херсонской области или Харьковской, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала цифру в 100 тысяч военных, которых потеряла Украина. Затем это сообщение и видео удалили. Однако осадок остался.

Это проблема коммуникационного департамента. В странах, не причастных к войне, это воспринимают просто как цифры. Они ведь не понимают, насколько это важно очень скурпулезно относиться к тому, что ты говоришь. Смотрите, относительно российских потерь и украинских потерь и наших населенных пунктов, которые были под оккупацией.

Относительно российских потерь. Непременно, когда ты проводишь мобилизацию истерически, частичную, как ты ее называешь. После этого ты проводишь призыв. А после этого истерически продолжаешь проводить мобилизацию. А до этого у тебя армия имеет миллион субъектов. Из них там 250 – 300 тысяч боеспособных. Это выглядит странно. А если у тебя так много людей, зачем тебе мобилизация?

То есть, понятно, что у России не 9 тысяч погибших. Россия на сегодняшний день потеряла почти всю свою контрактную армию. Ту, которую она собрали до момента вторжения в Украину. Там больше, где-то до 100 тысяч погибших. Точно цифру не скажу, понятно, потому что есть отдельные цифры по поводу потерь минобороны России, по поводу потерь так называемых ЧВК, потому что это другие юридические лица. Относительно потерь Росгвардии – другие юридические лица. Поэтому, по моему личному мнению, где-то до 100 тысяч общая цифра непосредственно убитых.

Еще больше – 100 – 150 тысяч. Необратимые потери. Раненые, ампутанты, тяжелые заболевания, плен, бегство, пропавшие без вести и так далее. Это очень тяжелая история для России. Она очевидна для всех. 200 – 250 тысяч общих потерь в данной войне. Иначе никакая мобилизация вам не нужна.

Если у тебя контрактная армия, там 10 лет платили зарплаты, готовили к войне. Если они у тебя остались, а ты только 10 тысяч потерял. Это же нонсенс. Надо к этому относиться как к Шойгу.

Это удивительный персонаж. Посмотрите, как он разговаривает, выглядит, какие у него аргументы и прочее. Фантастически.

Сейчас перейдем к потерям украинской армии. Но вы знаете, это вообще чудно смотреть, какие люди возглавляют сегодня Россию. И как их опасались 20 лет.

Посмотрите на риторику Нарышкина, Патрушева, Шойгу, Путина. Это ведь нонсенс. Это же говорит о том, что совокупный интеллект этих людей достаточно низок. Может, на всех вместе 90 баллов. Это так. Такие аргументы. Такие слова. Такова риторика. Это выглядит удивительно. Как можно вообще на них обращать внимание. Это персонажи 3-4 плана. Это персонажи уровня "мастер ЖКХ" в лучшем случае, а не министр обороны.

Относительно украинских потерь. Безусловно, госпожа Урсула ошиблась. Это очевидно, поэтому они удалили это видео. Убрали цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба. Есть официальные оценки, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они у нас составляют от 10 до 12,5 – 13 тысяч погибших.

Мы открыто говорим о количестве погибших. У нас нет полной мобилизации, о которой Россия говорит постоянно. У нас нет призыва. Все контролируемо, разумеется. Да, у нас есть больше потерь из-за ранений. Вы ведь понимаете. Всегда больше. Но между тем…

Если они так используют артиллерию, то, конечно.

Это понятно. Между тем, мы свои цифры всегда озвучиваем. Понятно, что Никифоров сказал, что это очень чувствительная тема. Надо осторожно относиться к этому. Но между тем мы четко понимаем, сколько погибших, сколько раненых. И мы над этим работаем с точки зрения социальной реабилитации семей.

Но еще раз подчеркну. Цифра, напротив, смотрится немного по-другому. Мы говорим о гражданском населении. Как вы сказали об оккупированных территориях. Мы сейчас к этому перейдем. Это точно не 20 тысяч. Поэтому можно понять, что там как раз цифра может быть существенно больше.

И мы об этом говорим на разных международных площадках. Смотрите, Россия воюет не с военными. Там она проигрывает войну, очевидно. Россия сражается с гражданским населением. Особенно на оккупированных территориях. И там очень много этих массовых захоронений, массовых пыточных, где людям связывали руки, завязывали глаза и убивали в затылок.

И это очень важно. И тут перейду в ключевой момент. Я хочу, чтобы вы поняли. Смотрите, вы знаете, как Россия смогла мобилизовать всех этих неадекватов. Это не только буряты и чеченцы, о которых говорил Папа Римский. Это практически вся русская армия.

Знаете почему они смогли прийти сюда. Потому что им сказали, что вы зайдете на эту территорию, можете там делать все, что угодно, можете убивать, пытать, насиловать. Мы на это закроем глаза. Это и есть ваш “бонус” за эту войну. Входите и убивайте.

Именно так эти люди смогли мобилизовать. Потому что объяснять, что мы там что-то воюем, потому что Украина исторически там… Ленин… Вы понимаете, что интеллект этих субъектов, пришедших насиловать нашу страну, он даже до этого не дорос. Это только Путин может об этом. Это же уровень несколько иной. Это 80 баллов, а у этих 50 баллов.

Поэтому им сказали, чтобы они заходили, "беспределить", убивать, пытать, насиловать. Не будет никакой ответственности. Делайте все что угодно. Так получите, теперь внимательно, доставьте удовольствие от экспансии России в Украину. То есть режьте украинцев.

Это концепция этой войны. Почему эти люди заходили и в Бучу, и в Херсон и в Харьков. И везде одинаковый формат поведения русских военнослужащих. И везде должны анализировать, документировать военные преступления. И всех довезти в Нюрнберг и посадить обязательно.

Не только командиров низкого звена. Лейтенанты. Но и авторы этой войны. Ибо, безусловно, будут свидетельства на разных уровнях, что было конкретное указание убивать, насиловать и так далее.

Теракты в Испании устроила Россия

Но при этом они воюют на территории Украины. Воюют и убивают украинцев – как военных, так и гражданских. Но при этом в своих эфирах пытаются распространять тезис, что они против всего НАТО. И мне кажется, что они всеми способами пытаются втянуть НАТО в эту войну.

Вспомним инцидент в Польше, как его назвали, с ракетными обстрелами Украины. И теперь история со взрывчатками в посольствах. Третье взрывное устройство поступило в авиабазу в Мадриде, которая делится с нами разведданными. Еще две взрывчатки направили главе правительства и минобороны Испании.

Не считается ли это уже нападением на страны НАТО? Я понимаю, что посольство считается территорией той страны, чье это посольство. Но мы уже говорим про минобороны Испании, про ту компанию, которая предоставляет нам разведданные?

Первое. Непременно это активные меры русских специальных служб. Я понимаю, что расследование будет говорить, что "мы так и не установили, кто конкретно передает все эти листовки или пакеты в те или иные организации". Но между тем это конкретное запланированное активное мероприятие российских специальных служб. Это очевидно абсолютно.

Вторая цель, как вы правильно говорите, отвлечь внимание от войны России против Украины и сказать, что смотрите: "Это может быть эскалацией такого типа. Типа терактов на территории Европы". И таким образом запугать дополнительно европейские сообщества. Это такая продуманная технология через теракт побуждать к принуждению Украины к переговорам.

То есть пугают европейские сообщества. Они давят на свои правительства. Типа, смотрите: 3 нас здесь неконтролируемые массовые теракты. Давайте попробуйте давить на украинское правительство. Пусть они уже там как-нибудь с Россией договорятся. И отдадут то, что хочет та дикая Россия и все такое. Это вторая составляющая.

Третья составляющая. Очень важно. Я хочу, чтобы вы услышали. Очень внимательно. НАТО не будет воевать. Будет воевать только Украина. Только мы можем наказать Россию. Это нужно осознать. Не ждать неожиданных вещей.

Было бы хорошо, чтобы НАТО все же придерживалось того, о чем говорит Столтенберг, что они будут с нами до конца. И будут давать и снабжать нас определенными объемами оружия. И этого будет достаточно. Потому что такую войну против такой страны как Россия вытянуть в одиночку невозможно. Вы ведь это понимаете. С точки зрения ВПК, оружия, интенсивности.

Поэтому НАТО не будет воевать. Будет воевать только Украина. И между тем, мы к этому готовы с вами. Мы понимаем это. Что кроме нас никто не сможет сломать хребет России.

Четвертое. Безусловно, я бы очень хотел, чтобы Россия сказала: "Смотрите, здесь НАТО с нами воюет. Давайте мы сдадимся не Украине, а НАТО. И подпишем капитуляцию на границах Украины". Мне очень этого хотелось бы. Но давайте будем трезвыми и прагматичными. Еще раз подчеркиваю: война будет продолжаться еще определенное время, она будет тяжелой.

У России еще есть определенный ракетный ресурс. Определенный. Он уже не такой способный, как был в начале войны, безусловно. Уже есть определенное истощение, но у них еще есть определенный ресурс и еще будут наносить удары по нам, по гражданской, исключительно гражданской инфраструктуре.

Мы с этим справимся. Мы, кроме того, что справимся с войной и будем идти деоккупировать свои территории, мы будем держать НАТО в определенной мобилизации, будем держать в понимании того, что не нужно соглашаться с тем, что предлагает Россия.

Потому что это будет только провоцировать войну дальше , масштабировать войну. Мы будем объяснять, будем очень осторожно, очень дипломатично относиться к нашим партнерам по НАТО.

Будем говорить: не надо ни во что втягиваться. "Не понятно, что упало в Польшу", вы говорите, что это не Россия – хорошо. "Не понятно, кто подрывает сегодня Россию", рассылает все эти листовки – хорошо. Мы понимаем это. Единственная просьба: дайте оружие и все. Помогайте оружием, а воевать будем сами.

Россия угрожает НАТО

Тогда давайте несколько слов об оружии. Я смотрю, что США закупили контракт на 1 миллиард 200 миллионов на покупку систем NASAMS и говорят, что это для Украины.

Глава МИД Кулеба сказал, что если раньше о системах Patriot говорили мы, а на Западе эти тезисы отвергали, то теперь мы не только об этом говорим, но и разрабатываем конкретные планы.

Вы правы. Эскалация войны постепенно меняет мировоззрение и точку зрения наших стран-партнеров. Они иначе смотрят на войну, дополнительную смелость получают от того, что происходит на территории Украины. К сожалению, для нас, но понятно, что изменить довоенное мировоззрение, когда "надо бояться России", очень тяжело.

Вторая составляющая – я все же считаю, что нужно меньше говорить, меньше заниматься промо-компаниями, пиар-компаниями, когда вы говорите об оружии, а просто передавать его.

Нет разницы, какое, когда и как, но просто передавать. Захотите потом рассказать – давайте после войны. Давайте мы сами выйдем и скажем: смотрите, вы это сделали, вы выиграли войну, вы дали все оружие. Назовите страны, назовите персонажей, которых нужно, чтобы мы написали, что выиграли, распланировали операции, атаковали, цель давали и т.д. Все что хотите, только давайте выиграем войну сначала.

Меньше пиара, меньше о том, что мы заказали, чтобы там в 23, 24 или 25 году изготовили NASAMS и передали Украине. Давайте мы в 22 получим системы противоракетной обороны, которые были в 70-80-х годах в Европе, до Patriot.

Их очень много на складах. Давайте мы это получим. Тысячу поставим и закроем все небо. И тогда ни одна ракета не будет лететь. А если ни одна ракета не будет лететь в Украину, тогда нам вообще не о чем говорить с Россией.

Тогда мы покажем, что такое Россия в военном смысле. Мы закроем своих детей. Это единственное, о чем мы сегодня говорим. Дайте закрыть небо, потому что это вопрос выживания наших детей.

Вы сэкономите на генераторах, сэкономите на выплатах нашим беженцам…

Безусловно! Вы не получите беженцев, вы не будете платить за энергетику, вы не будете платить за эти генераторы, трансформаторы и все остальное. И вам, кстати, не придется так сильно планировать возобновление энергетической инфраструктуры в Украине после войны. Мы закроем небо, защитим своих гражданских, прежде всего детей. Они не будут сидеть в замороженных бомбоубежищах.

После этого мы сами выставим все счета в Российской Федерации в полном объеме. Потому что мы с ними за стол переговоров не сядем точно. Потому что у нас много погибших, которые сегодня смотрят на нас и говорят: "Мы все понимаем, но вы можете забрать долги у этих изуверов?"

Это мы должны сделать, и мы объясняем это партнерам. Поэтому меньше пиара, просто меньше пиара. После войны все поддержим, всех назовем. Президент у нас очень искренний – всем награды выдаст, в любом количестве иностранных партнеров.

Второе – не нужно говорить о заказах на 2024 или 2025 год. Давайте сегодня старое противоракетное оборудование поставим Украине. И третье – после этого поговорим о военных деоккупационных мероприятиях, которые вы увидите очень и очень эффективны, независимо от климатических факторов. Только дайте закрыть это небо над Украиной, это очень важно. Все.

Вспоминая эту ракету, есть такое ощущение, что Россия, кроме того, что хочет втянуть НАТО в войну, так еще хочет максимально поссорить нас с Польшей. Потому что и ракета так случайно там оказалась, и "документы", которые они хотят подсунуть-сфабриковать в отношении каких-то "референдумов" в западных областях Украины.

Во-первых, поссорить нас с Польшей, поссорить демократическую прозрачную страну с другой прозрачной демократической страной, которые за спиной ни о чем не говорят – невозможно.

Лично я, несмотря ни на что, очень люблю Польшу. И очень благодарен за эти девять месяцев, потому что слова – это слова, эти все конспирологии, теории заговора и т.д. А есть конкретное дело.

Я помню, когда 27 или 28 февраля я ехал на первый тур переговорного процесса в Беларусь через Польшу, я видел, как поляки относились к нашим беженцам – к женщинам, к детям. Уже достаточно было ясно, что все будет по-другому.

Поругать нас с Европой сегодня, когда Европа делает очень и очень крутые заявления. Это не только Польша, но и Германия, Франция, генсек НАТО Столтенберг – они четко говорят о том, что не следует садиться за стол переговоров с Россией, что Россия должна проиграть, что мы будем с Украиной до конца. Это ведь ключевое для безопасности Европы. "Мы понимаем, что могли бы и больше, но мы видим героизм украинцев".

Нет там ничего другого, особенно с Польшей. Потому все эти заявления Нарышкина, а это такой персонаж фантастический. Этот человек чудаковат, и он каждые 3 месяца выходит и находит нафталиновую папочку и говорит: "У нас есть данные, что Польша готовится захватить Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области. У нас здесь все написано, уже господин Дуда дал указания".

Этот человек с фамилией Нарышкин думает, что в это можно поверить. И он каждые 3 месяца выходит и об этом говорит. И при этом он хочет зафиксировать тезис другого странного существа из Российской Федерации — господина Путина, который говорил: "Нет такого государства как Украина. Там другие государства должны расчленить эту страну".

Помните, накануне войны они говорили, что Венгрия может что-то забрать, Польша может что-то забрать. Но есть единственная страна, которая напала на Украину, которая расчленяет Украину – Российская Федерация. Это они зашли на наши территории, они вырезают людей. Они даже не убивают, а вырезают. Они пытают, насилуют массово гражданских.

Они из Херсона скрылись, о котором говорили "Херсон навсегда с Россией". Эти свои бордики поставили "С Россией навсегда", а как только сбежали, поставили ствольную артиллерию и начинают уничтожать гражданское население в Херсоне. Они уничтожают просто здания, просто бьют по городу Херсона и превращают его в город мертвых.

Это только они убивают всю страну, только хотят расчленить, только они оккупируют, насилуют нашу территорию и только они крылатыми ракетами обстреливают нашу территорию.

Поэтому все слова Нарышкина – это конкретная вещь. Этот субъект, совершенно точно как автор этой войны, должен сидеть на нашем с вами любимом уже специальном трибунале. Тогда мы увидим интеллект и эту крысиную логику, когда он будет объяснять, а что он имел в виду, когда об этом все говорил.

Когда резали украинцев, что он имел в виду. И какую цену готов этот Нарышкин заплатить за это военное преступление, которое он совершал умышленно.

Смерть Макея – сигнал Лукашенко

Я оставила бы их жить, лишь бы отрезать им языки, чтобы они на все смотрели, но комментировать не могли. Это, пожалуй, было бы худшее наказание для них…

Вы вспомнили о визите в Беларусь, здесь недавно резко ушел из жизни глава МИД Беларуси Макей, хотя до этого он был на ОДКБ и выглядел вполне нормально, улыбался. В то же время Лукашенко заявил о "росте количества провокаций" у белорусской границы. Вероятно, намекает на нас. Что мы там делаем – украинские песни включаем или шашлыки жарим?

Вы имеете право на любые эмоциональные оценки того, что делает Россия в Украине. Потому что именно она является инициатором войны, она является военным преступником и ведет геноцидную войну. Поэтому любые ваши слова объективны. Сегодня не может быть претензий ни к одному украинцу от России. Мы юридически корректны и имеем право делать все что угодно на своей территории.

Что касается Беларуси, то внезапная смерть господина Макея – это четкий сигнал Лукашенко от России. Она показала, что сегодня тотально контролирует даже ближайшее окружение Лукашенко, в том числе и его личную охрану. Поэтому я бы на его месте немного напрягся и подумал о том, чем будет кончаться эта война и для него.

Вы же понимаете, что как только война начнет внезапно проигрывать, а это уже не такое далекое будущее, тогда Лукашенко перейдет из разряда союзников России в категорию людей, которые могут дать важные свидетельства о том, как планировалась война против Украины и для чего использовалась Беларусь. . Он (Лукашенко – 24 канал) будет очень опасен для Нарышкина, Патрушева, Путина и всех остальных.

Поэтому я бы на месте Лукашенко очень напрягся, ведь все происходящее сегодня в Беларуси четко говорит о том, что он может физически не увидеть правильный финал этой войны. И это плохая для него информация. Мы хотим, чтобы он смог после войны рассказать, почему Беларусь заняла такую, мягко говоря, странную позицию накануне войны.

А относительно того, какие "провокации" Лукашенко видит на границе, он уже говорит не столько об Украине, сколько о Литве, Польше и НАТО. Ему же нужно своему населению объяснить, зачем Белоруссия так милитаризуется сегодня, зачем там ходят те российские мобилизованные, которые насилуют местных и ведут себя нагло.

Лукашенко нужно объяснить своим гражданам всю конспирологию. У него там еще есть такой министр обороны Хренин, который тоже говорит о том, что кто-то вроде бы что-то планирует против Беларуси. Вы понимаете, насколько они удивительны? Они непосредственно через свою инфраструктуру и воздух принимают участие в войне, которую развязала Россия, но удивляются и негативно на нас смотрят, мол, на границе идут какие-то процессы.

Безумно идут эти процессы на границе, потому что ты (Беларусь – 24 канал) являешься агрессором. На нашей границе отрабатывается система защиты от агрессора, наша граница охраняется так же, как в Литве и Польше.

Но эта процедура под названием "мы здесь собрали силы безопасности Беларуси", якобы этой стране до войны кто-то угрожал, кто-то хотел захватить. Так вот, этот спектакль рассчитан исключительно на внутреннего потребителя.

Им говорят: "Ой, мы как-то в окружении врагов, уважаемые граждане, вам наверняка придется готовиться к тому, что у вас не будет возможности уехать из страны, возможно здесь вообще будут эксцессы. Мы правда не понимаем, что эти эксцессы может создать только российская армия, потому что она уже наглеет, но мы думаем, это НАТО". Это звучит так же, если бы Лукашенко рассказывал, что есть армия пингвинов, которая хочет лично напасть на него.

Каким будет финал войны

Еще хочу спросить про массированный обстрел, который анонсируют в ближайшее время. Я понимаю, что он может произойти в любой момент, но, мне кажется, не слишком хорошо, когда украинцы ежедневно живут с воздушными тревогами с мыслью "Что, началось?" Я знаю, что врага нельзя недооценивать, но кажется, что мы себя нервно загоним в какой-то угол.

Не загоним, мы же украинцы. Вы знаете, мы не типичны и наша реакция должна потом быть в учебниках уже не истории, а психологии. Мы должны правильно реагировать на сирены тревог и беречь себя, потому что нам нужно выиграть войну.

Безусловно, риски будут, пока мы не выиграем войну. Безусловно, у России есть определенная ракетная способность, и в любое время, особенно когда будет снижение температуры, они захотят нанести удар по энергетике, в частности, отоплению, чтобы украинцы чувствовали это "острее".

Поэтому давайте здесь нарисуем себе правила – не сильно загонять себя психологически, будем ожидать возможность ракетного удара, не паниковать и спокойно к этому относиться, прятаться в укрытие.

Потому что мы должны обеспечить финал не только для Украины, но и всего мира. Мы должны выиграть войну, а для этого мы должны себя сохранить, чтобы мы могли дойти до этого финала. Мы должны жить в этих измененных условиях – помнить, что пока не выиграем войну, сирены будут раздаваться, будут угрозы.

Я думаю, что мы с вами точно те украинцы, которые могут сегодня вынести гораздо больше, даже психологически, чем любая страна в мире. Это за 9 месяцев войны очевидно для всех, в том числе и российских пропагандистов, истерически говорящих о том, что не хотят идти на трибунал.

Да, у нас уж точно нет розовых очков. Но мы знаем, что когда россияне не имеют достижений на фронте, они начинают терроризировать гражданское население или придумывают свои достижения. Они уже несколько дней говорят о своих "достижениях в районе Бахмута, но в то же время в херсонских Олешках оккупантов стало меньше. То есть, с одной стороны, они якобы убираются, ВСУ их подгоняют, а с другой – придумывают себе какие-то успехи.

У русской армии есть только один способ вести войну – обратное наступление. Поэтому они уже давно "взяли Киев", а сегодня "Львов штурмуют", а так, в принципе, они бегут из Олешек. Это Россия, она живет в параллельном измерении.

Я вообще считаю, что эту войну можно было бы закончить достаточно просто даже для россиян - они могли вывести свои войска и сказать своему населению, что они "провели очень мощную войну, защитили людей от вторжения стран НАТО и марсиан, на границах остановили всю армию и договорились о том, что на них больше никогда не нападали, но за это вынуждены отдать всю территорию Украины, мол это был плацдарм, и отошли на 150 километров от границы".

Мне кажется, что они это могли бы спокойно "продать" сегодня и жить дальше спокойно, а где-нибудь в Сибири построили бы ТРЦ. А знаете – оно все так и будет, прямо сейчас не все до конца понимают логику этой войны, она точно приведет к тому, о чем мы только что говорили с точки зрения финала войны.