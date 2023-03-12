Без папы остались трое детей: в Донецкой области погиб защитник из Кривого Рога

На фронте в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб Александр Макаренко. Без отца остались три ребенка.

Защитник родился 15 июня 1987 года в Кривом Роге. Он работал на шахте "Криворожская". В 2014 году боец по зову души пошел защищать Украину от захватчиков.

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Без отца остались трое детей

В начале полномасштабного вторжения Криворожский РТЦК и СП призвал Александра Макаренко как старшего механика минометной бригады механизированного батальона воинской части.

Он был старшим сержантом. 5 марта 2023 года защитник, выполняя боевое задание, погиб в результате вражеского артиллерийского обстрела возле населенного пункта Водяное Донецкой области.

В этом бою за нашу Родину, как всегда, проявил стойкость и мужество. Александр Юрьевич был отцом троих детей... Искренние соболезнования родным и близким украинского воина! Вечная память и слава герою!

– сообщили в Лозоватском сельском совете.

Церемония прощания с защитником состоится 13 марта 2023 в 12:00 на Мемориале в селе Лозоватка, который расположен возле Лозоватского лицея имени Шевченко.

"Просим земляков в 11:30 начать построение в "живой коридор" для встречи траурного кортежа", – подытожили в сельсовете.

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