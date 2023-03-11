В Гостомеле попрощались с погибшей под Бахмутом Татьяной Фесенко с позывным "Мурка"
Источник:Big Kyiv
В Гостомеле 11 марта простились с защитницей Татьяной Фесенко с позывным "Мурка". Она погибла под Бахмутом.
"Мурка" служила вместе с мужем. Без матери осталась их общая дочь.
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В Гостомеле попрощались с погибшей защитницей Татьяной Фесенко
Татьяна Фесенко погибла 5 марта под Бахмутом. В ее окоп попал снаряд. Муж защитницы получил контузию, однако дополз до любимой и 2,5 километра нес ее вместе с кумами в пункт эвакуации. Защитнице было 30 лет. "Мурка" пошла защищать страну с первого дня войны, 24 февраля.
Она воевала в разведывательном батальоне бок о бок со своим мужем. Татьяна познакомилась с ним в 2014 году, однако вскоре Владимир ушел на фронт добровольцем. После возвращения из АТО пара поженилась. У них родилась дочь. Семья жила в Мостищах Киевской области, а 3 года назад переехала в столицу.
Татьяна и Владимир в первый день полномасштабной войны отправили своего 8-летнего ребенка с родным им человеком за границу. Ему также дали нотариальную доверенность в случае, если оба погибнут.
Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и на нашу дочь и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка,
– написал Владимир.
Прощание с защитницей состоялось 11 марта в Гостомеле на Аллее Славы в 14:00.
Защитница служила вместе с мужем / Фото из соцсетей
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