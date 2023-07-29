Отдал ВСУ более 30 лет жизни: на войне погиб подполковник Сергей Лущакевич из Ужгорода

В Ужгороде 29 июля простились с защитником Украины – подполковником Сергеем Лущакевичем. Он отдал ВСУ более 30 лет своей жизни.

Знакомые защитника вспоминают его как порядочного человека с четкими жизненными принципами. О его гибели сообщили в Ужгородском горсовете.

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На фронте погиб подполковник Сергей Лущакевич

Сергей Лущакевич родился 30 июля 1971 года в Луцке, где и получил среднее образование. После окончания школы он решил связать свою жизнь с военной службой и встать на защиту Отечества.

Для этого он окончил Суворовское военное училище и Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. В 1992 году Сергей Лущакевич начал военную карьеру на офицерских должностях – от командира реактивного артиллерийского взвода до начальника штаба-заместителя командира гаубического артиллерийского дивизиона.

После прохождения военной службы в 10-м отдельном горно-пехотном полку боец продолжил служить в системе военных комиссариатов – работал на руководящих должностях в Мукачевском, Ужгородском, Межгорском и Закарпатском областном объединенном военных комиссариатах.

В 2016 году Сергей Лущакевич защищал суверенитет и независимость государства на Востоке Украины – участвовал в антитеррористической операции в составе оперативно-тактической группировки "Луганск". В 2021 году, отдав 33 года жизни службе Родине, он был освобожден из рядов Вооруженных Сил Украины в запас.

Однако 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, боец одним из первым пришел в Закарпатский объединенный территориальный центр комплектования и социальной поддержки и выполнил свой долг, став на защиту украинского народа.

За время военной службы его наградили многочисленными медалями, наградами, грамотами и благодарностями. Одна из последних наград – почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Серебряный Крест".

С защитником прощались на Народной площади. Отдать почтение военному пришли:

родные, друзья и коллеги,

городской голова Богдан Андреев,

заместитель начальника Ужгородской РВА Радион Кыштулинец,

начальник Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Тищук,

военные и горожане.

Сергея Лущакевича похоронили с военными почестями на Холме Славы.

Светлое воспоминание о Сергее Евгеньевиче навсегда останется в сердцах и воспоминаниях его родных, земляков и собратьев. Вечная и светлая память!

– отметили в Ужгородском горсовете.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким Героя.

На фронте погиб подполковник Сергей Лущакевич / Фото Ужгородского горсовета

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