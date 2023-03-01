Невыразимая потеря: погиб один из усыновленных сыновей большой семьи Процик со Львовщины

Украина потеряла еще одного защитника. В борьбе с российскими оккупантами погиб Богдан Рильник, сын большой семьи Процик из села Жовтанцы.

У семьи Процик есть 13 детей, из них только 2 сына – биологические. Кроме того, родителям уже подарили 7 внуков.

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Погиб один из сыновей семьи Процик

В Жовтанской территориальной общине 1 марта сообщили о трагическом известии, которое принесло большую грусть и боль – погиб защитник Богдан Рильник, сын большой семьи Процик из села Жовтанцы.

Жовтанский сельский совет выражает искренние соболезнования родителям Ирине и Михаилу Процику, жене и всей большой семье. Разделяем с Вами боль утраты Героя!

– говорится в сообщении.



В боях за Украину погиб Богдан Рильник / Фото Жовтанская территориальная община

Семья Процик, имея двоих родных детей, усыновила еще 11. Все были воспитанниками детского дома в Жовтанцах. Приемного сына Богдана воспитывали в семье в любви к Богу и Украине.

"Никто большей любви не имеет над тем, как кто свою душу положил бы за друзей своих, от Иоанна 15:13. В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного Защитника Украины! Вечная и светлая память Герою! Слава Украине! Героям Слава!" – подытожили в Жовтанской территориальной общине.

Смотрите видео о большой семье Процик

Последние потери Украины

Россия ночью 27 февраля во время атаки дронами убила двух спасателей в Хмельницкой области. В то время они ликвидировали пожар после попадания одного из вражеских БПЛА. С 21-летним Владиславом Двораком и 31-летним Сергеем Севруком простились 28 февраля.

Кроме этого, 22 февраля к небесному "Азову" присоединился командир 1 батальона полка "Азов" 35-летний Олег Мудрак. Он участвовал в боях за Мариуполь 2014 и провел в российском плену 6 месяцев. Вечером 25 февраля собратья защитника собрались в Киеве на одной из баз полка, чтобы провести его в последний путь.

А 17 февраля за свободу Украины отдал жизнь 31-летний защитник, командир роты огневой поддержки 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Созанский. Он защищал Украину от российских оккупантов еще с 2014 года.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя