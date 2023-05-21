За день до 30-летия: умер раненый под Бахмутом воин из Ровенской области

В ожесточенных боях за Бахмут житель Березного Николай Мотрунич получил тяжелое ранение. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь защитнику.

Об этом рассказал заместитель председателя горсовета Березного Богдан Дроженец. Он призвал местных попрощаться с героем.

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Николай Мотрунич получил тяжелое ранение под Бахмутом

Дроженец рассказал, что его земляк Николай Мотрунич присоединился к небесному войску.

Сегодня, 21 мая 2023 года, Березновщина встречает нашего защитника Николая Мотрунича, 1993 года рождения родом из села Зирное. Младший сержант, командир отделения 2 аэромобильного взвода 1 аэромобильной роты 1 аэромобильного батальона в/ч А4350 находился в рядах ВСУ с августа 2022 года,

– написал заместитель председателя горсовета.

Защитник защищал Украину на Херсонщине и на Бахмутском направлении, где и получил ранения. Несмотря на усилия врачей, он умер 20 мая.

"Сегодня молодому воину исполнилось бы всего 30 лет… Родные потеряли сына и брата, любимая жена – мужа, шестилетний сын остался без папы. Выражаем самые искренние соболезнования по поводу непоправимой потери. Пусть душа Николая найдет вечный покой, земля будет пухом, а память об украинском воине будет вечно храниться в наших сердцах", – добавил Дроженец.

Похороны героя пройдут в понедельник, 22 мая, в селе Зирное. Прощание начнется в 14:00 в доме №31 по улице Заводской. Заупокойная служба состоится в Свято-Пантелеймоновской церкви.

"Похороны будут проходить на местном кладбище. Просим присоединиться к почтению памяти нашего защитника, который положил свою жизнь за нашу свободу и независимость Украины в войне с российскими оккупантами", – подытожил чиновник.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким павшего воина.



Николай Мотрунич отдал жизнь за Украину / Фото Богдана Дроженца

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