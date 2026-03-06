После тяжелого ранения вернулся на фронт: погиб боец из Кировоградщины Сергей Дрогалев

Украина потеряла еще одного своего верного защитника, который до последнего боролся за независимость и суверенитет государства. Последний свой бой Сергей Дрогалев принял 28 февраля в Днепропетровской области.

Об этом в комментарии "Общественном" сообщила заместитель председателя Новопражской общины Елена Полтавец.

Что известно о павшем защитнике?

Родился защитник Сергей Дрогалев 5 мая 1992 года в селе Изюмское Боровского района Харьковской области. Впрочем с семьей проживал в поселке Новая Прага, что на Кировоградщине. Известно, что Сергей после завершения Новопражской школы №2 получил специальность горного техника-технолога в Комсомольском политехническом колледже – ныне город Горишние Плавни в Полтавской области.

Елена Полтавец рассказала, что в августе 2024 года мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. На службе занимал должность старшего механика-водителя в танковом батальоне воинской части А1619. В ноябре того же года Сергей получил тяжелое ранение, однако после реабилитации решил вернуться на фронт.

Последний свой бой принял 28 февраля вблизи села Чугуево Синельниковского района Днепропетровской области. Прощание с воином состоялось 5 марта в родном поселке Новая Прага.

У Сергея остались родители, братья и сестры.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и родным Сергея Дрогалева. Светлая память герою!

