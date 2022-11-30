Математика войны – в нашу пользу: что не так с громким заявлением Урсулы фон дер Ляен

30 ноября 2022 , 19:20
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Источник:

фейсбук Виталия Дейнеги

По поводу 100 000 потерь. Цифра может быть близка к реальности, но есть нюанс. У нас соотношение санитарных потерь к безвозвратным где-то 1/7 – 1/10. То есть погибло 10 – 20 тысяч, а часть из остальных 80 000 уже снова в строю.

Цифры с полей сражений

У противника это соотношение 1/3, потому что нет ни такмеда, ни волонтеров, ни человеческого отношения или менеджмента. Тупо пох: "Сдох Максим и х**й с ним!".

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Короче говоря, если верить (но не факт, что стоит) госпоже Урсуле, у нас – 10 – 20 тысяч погибших и где-то 80 000 раненых. У россиян почти 100 тысяч погибших и около 200 – 300 тысяч раненых.

То есть безвозвратные потери – где-то 1/7, что похоже на правду. Хотя и 1000 российских солдат не стоят одного нашего. Но такова математика войны. И она очень в нашу пользу, сколько бы кто ни хайповал.

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Резонансное заявление фон дер Ляйен и его опровержение

  • В одном из последних выступлений президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина якобы потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских с начала полномасштабной войны с Россией.
  • Впоследствии видео с соответствующим заявлением исчезло из ее официального твиттера, поскольку под ним вспыхнула бурная дискуссия по поводу необоснованности таких цифр.
  • После этого коммуникационщица Еврокомиссии уточнила, что озвученные фон дер Ляйен цифры по военным включали также и раненых защитников.
  • На заявление отреагировали у Президента Украины Владимира Зеленского. Так, его спикер Сергей Никифоров отметил, что у главы государства не знают, где президент Еврокомиссии взяла обнародованные цифры.
  • Также он уточнил, что подобная информация может быть озвучена только президентом, главнокомандующим ВСУ или министром обороны.

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Автор: Віталій Дейнега