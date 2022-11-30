Математика войны – в нашу пользу: что не так с громким заявлением Урсулы фон дер Ляен
Источник:фейсбук Виталия Дейнеги
По поводу 100 000 потерь. Цифра может быть близка к реальности, но есть нюанс. У нас соотношение санитарных потерь к безвозвратным где-то 1/7 – 1/10. То есть погибло 10 – 20 тысяч, а часть из остальных 80 000 уже снова в строю.
Цифры с полей сражений
У противника это соотношение 1/3, потому что нет ни такмеда, ни волонтеров, ни человеческого отношения или менеджмента. Тупо пох: "Сдох Максим и х**й с ним!".
Советуем Не капитуляция: Путин определил себе новую цель войны с украинцамиКороче говоря, если верить (но не факт, что стоит) госпоже Урсуле, у нас – 10 – 20 тысяч погибших и где-то 80 000 раненых. У россиян почти 100 тысяч погибших и около 200 – 300 тысяч раненых.
То есть безвозвратные потери – где-то 1/7, что похоже на правду. Хотя и 1000 российских солдат не стоят одного нашего. Но такова математика войны. И она очень в нашу пользу, сколько бы кто ни хайповал.
Не пропустите Не только Божий суд: как РПЦ будет отвечать за геноцид против украинской нации
Резонансное заявление фон дер Ляйен и его опровержение
- В одном из последних выступлений президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина якобы потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских с начала полномасштабной войны с Россией.
- Впоследствии видео с соответствующим заявлением исчезло из ее официального твиттера, поскольку под ним вспыхнула бурная дискуссия по поводу необоснованности таких цифр.
- После этого коммуникационщица Еврокомиссии уточнила, что озвученные фон дер Ляйен цифры по военным включали также и раненых защитников.
- На заявление отреагировали у Президента Украины Владимира Зеленского. Так, его спикер Сергей Никифоров отметил, что у главы государства не знают, где президент Еврокомиссии взяла обнародованные цифры.
- Также он уточнил, что подобная информация может быть озвучена только президентом, главнокомандующим ВСУ или министром обороны.
К теме – в Еврокомиссии попали в неудобную ситуацию из-за ошибочных данных о потерях Украины на войне: смотрите видео