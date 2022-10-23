Оккупанты разрушили 90% ветровой энергетики Украины

Российские захватчики атакуют критическую инфраструктуру, обесточивая украинские города. Министр энергетики Герман Галущенко охарактеризовал масштабы ущерба, нанесенного оккупантами экологически чистым электростанциям.

В результате ракетных обстрелов у миллионов украинцев проблемы с электроэнергией. Галущенко заявил, что зеленая энергетика – это отрасль, которая пострадала больше всего из-за атак.

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Потери в экологически чистой энергоинфраструктуре

Представитель правительства отметил, что на юге размещена большая часть зеленых электростанций. И, как известно, оккупанты именно этот регион обстреливают чуть ли не каждый день.

Мы потеряли уже где-то 90% "ветра" и примерно до 50% "солнца" (речь идет о ветровых и солнечных электростанциях – 24 канал). Это огромные потери с точки зрения энергетики,

– сказал Галущенко.

Энергетический потенциал Украины

Однако министр отметил, что у Украины огромный потенциал, чтобы развивать свою зеленую электроэнергию. Ветры, дующие из Азовского и Черного морей, позволяют производить экологически чистое электричество.

У нас был большой "скачок" зеленой электроэнергии в 2019 году и соответственно – в 2020. У нас от 10 до 11 процентов всей энергосистемы составляла зеленая энергетика,

– заявил министр.

Галущенко подчеркнул, что к 2030 году, если бы не война, нам удалось бы увеличить долю зеленой электроэнергии до 25%. После нашей победы, в которой министр уверен, придется по-другому взглянуть на экологическую энергию и увеличить ее долю в энергосистеме Украины.

Напомним, ранее 24 канал писал о том, будут ли отключать электричество в украинских городах. С графиком возможных отключений электричества в каждом регионе можно ознакомиться в материале.

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