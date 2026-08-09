Бровары простятся с матросом Русланом Киселем, погибшим в Донецкой области

Матрос Руслан Кисиль погиб 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Катериновка Краматорского района Донецкой области. 9 августа в Броварах состоится церемония прощания с погибшим воином.

Об этом сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко.

Как пройдет церемония прощания?

Руслан Кисиль проходил военную службу в должности механика-водителя самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.

Военнослужащий погиб 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Катериновка Краматорского района Донецкой области.

О гибели защитника сообщили в Броварах. В общине выразили искренние соболезнования родным и близким Руслана Кисиля и призвали почтить память павшего воина.

Прощание с Русланом Киселем состоится 9 августа в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. После церемонии прощания в 11:30 состоится отпевание в Храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: улица Героев Украины, 22А.

Защитника похоронят на Аллее Славы в Броварах по адресу: улица Олега Оникиенко, 136.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Руслана Киселя. Светлая память!

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