Про це повідомляє міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Як відбудеться церемонія прощання?

Руслан Кисіль проходив військову службу на посаді механіка-водія самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.

Військовослужбовець загинув 1 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Катеринівка Краматорського району Донецької області.

Про загибель захисника повідомили у Броварах. У громаді висловили щирі співчуття рідним і близьким Руслана Кисіля та закликали вшанувати пам'ять полеглого воїна.

Прощання з Русланом Кисілем відбудеться 9 серпня об 11:00 на Майдані Свободи у Броварах. Після церемонії прощання об 11:30 відбудеться відспівування у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці за адресою: вулиця Героїв України, 22А.

Поховають захисника на Алеї Слави у Броварах за адресою: вулиця Олега Онікієнка, 136.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Руслана Кисіля. Світла пам'ять!

Кого ще Україна втратила на війні?

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець із Тернопільської області Юрій Пушкар. Він служив техніком-водієм групи зв'язку відділення управління мінометної застави. Свій останній бій боєць прийняв 31 липня 2026 року поблизу населеного пункту Сердобине. Земляки згадують його як мужню людину, яка до останнього залишалася вірною присязі та Україні.

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Артем Коломієць родом із Лисичанська Луганської області. Захисник служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

17 липня 2026 року Данііл Баранов зазнав тяжких поранень під час виконання бойового завдання на Сумщині. На жаль, ушкодження стали несумісними з життям. 24 липня 23-річний прикордонник помер.