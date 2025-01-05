"Сейчас это в нашу пользу": как войска КНДР применяют тактику "на живца" на Курщине

Военные КНДР, которых Ким Чен Ын направил на помощь России, применяют тактику "на живца" в борьбе с украинскими беспилотниками. Но это на руку украинским военным.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты под псевдонимом Вульф в эфире телемарафона. Военные КНДР, которые сейчас находятся в Курской области, не жалеют человеческих ресурсов и активно используют тактику выманивания дронов "на живца".

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По его словам, северокорейцы выставляют солдат на передовую, чтобы те стали приманкой для украинских беспилотников. В это время другие военные пытаются сбивать дрон.

Они не жалеют свою живую силу, поэтому используют такую тактику,

– отметил Вульф.

Он отметил, хотя северокорейцы пытаются сбивать украинские дроны из стрелкового оружия, операторы беспилотников эффективно противодействуют этому. Отмечается, что сейчас этот подход на руку Украине.

БПЛА – это желанная цель для них, поскольку они еще не понимают, что такое дрон, и это дает нам преимущество,

– объяснил Вульф.

В то же время боец добавил, что, несмотря на численность войск КНДР на Курском направлении, использование беспилотных систем помогает сдерживать и уничтожать врага.

Ситуация на Курском направлении остается напряженной. Враг применяет тяжелую технику и проводит "мясные штурмы", но благодаря эффективному использованию БПЛА украинские военные могут уничтожать врага даже в таких условиях.