Защитники сбили российский вертолет на Таврическом направлении и взяли ценного пленника
На Таврическом направлении за сутки наши защитники смогли уничтожить 59 единиц вражеской техники. Кроме этого, в плен взяли оккупанта, предоставившего очень важную информацию.
За прошедшие сутки, 14 июня, на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили вертолет и много вражеской техники. Об этом во время телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает 24 Канал.
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За сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот
Валерий Шершень рассказал, что за сутки на Таврическом направлении удалось ликвидировать 34 российских военных, еще 85 получили ранения.
Также удалось взять в плен 5 оккупантов. Один из них – из подразделения "Z". Этот пленник уже предоставил ценную информацию. Кроме того, удалось уничтожить 2 места хранения боеприпасов врага.
Потери врага в технике на Таврическом направлении огромны
За прошедший день Силы обороны уничтожили и повредили 59 единиц военной техники противника, в том числе:
- вертолет Ка-52,
- 14 танков,
- 10 единиц БМП,
- 6 ББМ,
- тягач МТЛБ,
- гаубицы 2С19 "Мста-С" и 2А65 "Мста-Б",
- противотанковый ракетный комплекс "Корнет",
- самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",
- комплекс РЭБ,
- беспилотники "Zala", "Орлан-10" и "Орлан-30".
Заметим, что с 24 февраля 2022 года наши защитники и защитницы ликвидировали 217 910 российских бойцов. За минувшие сутки были уничтожены 580 оккупантов.