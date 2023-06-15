Защитники сбили российский вертолет на Таврическом направлении и взяли ценного пленника

На Таврическом направлении за сутки наши защитники смогли уничтожить 59 единиц вражеской техники. Кроме этого, в плен взяли оккупанта, предоставившего очень важную информацию.

За прошедшие сутки, 14 июня, на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили вертолет и много вражеской техники. Об этом во время телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает 24 Канал.

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За сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более четырех рот

Валерий Шершень рассказал, что за сутки на Таврическом направлении удалось ликвидировать 34 российских военных, еще 85 получили ранения.

Также удалось взять в плен 5 оккупантов. Один из них – из подразделения "Z". Этот пленник уже предоставил ценную информацию. Кроме того, удалось уничтожить 2 места хранения боеприпасов врага.

Потери врага в технике на Таврическом направлении огромны

За прошедший день Силы обороны уничтожили и повредили 59 единиц военной техники противника, в том числе:

вертолет Ка-52,

14 танков,

10 единиц БМП,

6 ББМ,

тягач МТЛБ,

гаубицы 2С19 "Мста-С" и 2А65 "Мста-Б",

противотанковый ракетный комплекс "Корнет",

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика",

комплекс РЭБ,

беспилотники "Zala", "Орлан-10" и "Орлан-30".

Заметим, что с 24 февраля 2022 года наши защитники и защитницы ликвидировали 217 910 российских бойцов. За минувшие сутки были уничтожены 580 оккупантов.