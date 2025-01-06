Еще 1550 ликвидированных оккупантов: потери врага на 6 января

6 января 2025, 07:19
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Автор: Юлия Мурина

С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 798 тысяч бойцов. В частности, 1550 оккупантов Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 6 января 2025 года

  • Личного состава – около 798 040 (+1550),
  • танков – 9700 (+14),
  • боевых бронированных машин – 20164 (+45),
  • артиллерийских систем – 21665 (+62),
  • РСЗО – 1258 (+1),
  • средств ПВО – 1034 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21625 (+178),
  • крылатых ракет – 3006 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33056 (+116),
  • специальной техники – 3681 (+4).

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Потери России на 6 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ