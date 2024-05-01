Еще 1120 окупантов и более 80 единиц техники: потери врага на 1 мая
1 мая 2024, 07:33Читати новину українською
По состоянию на утро 1 мая Силы обороны ликвидировали уже почти 470 тысяч российских захватчиков. Кроме того, уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
Так, за минувшие сутки потери России выросли еще на 1120 бойцов. Также наши воины превратили на металлолом много техники агрессора.
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Потери России на 1 мая
- Личного состава – около 469 840 (+1120),
- танков – 7 312 (+5),
- боевых бронированных машин – 14 067 (+21),
- артиллерийских систем – 12 024 (+13),
- РСЗО – 1 053,
- средств ПВО – 780 (+1),
- самолетов – 348,
- вертолетов – 325,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 538 (+7),
- крылатых ракет – 2 126,
- кораблей/катеров – 26,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 175 (+33),
- специальной техники – 1 980 (+3).