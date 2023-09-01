Еще 470 оккупантов не пережили лето: потери врага на 1 сентября

Полномасштабная война в Украине длится уже полтора года. За это время наши защитники ликвидировали более 263 тысяч оккупантов.

Да, только за минувшие сутки Силы обороны очистили землю еще от 470 российских захватчиков. Кроме того, превратили в металлолом много российской техники и вооружения, пишет 24 Канал.

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Потери России в войне против Украины

Личного состава – около 263 490 (+470),

танков – 4459 (+23),

боевых бронированных машин – 8613 (+9),

артиллерийских систем – 5530 (+23),

РСЗО – 735 (+1),

средств ПВО – 500 (+0),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4),

крылатых ракет – 1445 (+0),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33),

специальной техники – 831 (+1).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Оккупанты потерпели мощное поражение у Бахмута

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, что только за сутки, 29 августа, на Бахмутском направлении агрессор потерпел мощное поражение.

В частности, среди потерь врага: 4 танка, 1 БМП, 1 БТР, 1 "Мста-Б", 1 РСЗО "Град", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", 10 авто, 1 специальная техника МТУ-90, 4 склада с боекомплектом, наблюдательный комплекс "Муром-М", БПЛА ZALA и ЗРК "Стрела-10".