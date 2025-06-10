10 июня, 07:35
Минус 2 самолета и 960 оккупантов: потери врага на 10 июня
Основні тези
- Силы обороны ликвидировали еще 960 оккупантов и уничтожили 426 единиц вражеской техники и вооружения, в частности, 2 самолета.
- Общие потери России уже превысили 998 тысяч бойцов
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 960 оккупантов. Также наши воины уничтожили 426 единиц вражеской техники и вооружения, в частности 2 самолета.
По состоянию на утро 10 июня потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 998 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также "Заманил самолет врага в ловушку": как F-16 впервые в истории сбил истребитель Су-35 на Курщине
Потери врага на 10 июня 2025 года
- Личного состава – около 998 080 (+960),
- танков – 10919 (+4),
- боевых бронированных машин – 22768 (+9),
- артиллерийских систем – 28982 (+48),
- РСЗВ – 1412 (+1),
- средств ПВО – 1183 (+0),
- самолетов – 416 (+2),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40057 (+239),
- крылатых ракет – 3330 (+15),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 51455 (+107),
- специальной техники – 3912 (+1).