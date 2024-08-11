Более 1200 оккупантов, вертолет и сотни единиц техники: потери врага 11 августа

Россия не выводит свои войска с территории Украины. Поэтому оккупанты продолжают терять личный состав и технику.

Только за последние сутки россияне потеряли 1 220 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 590 920 солдат.

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Что известно о потерях врага

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли на фронте:

танков – 8 447 (+6);

боевых бронированных машин – 16 363 (+13);

артиллерийских систем – 16 663 (+58);

РСЗВ – 1 143 (+0);

средства ПВО – 918 (+0);

самолетов – 366 (+0);

вертолетов – 328 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13399 (+27);

крылатые ракеты – 2425 (+0);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 22 524 (+71);

специальная техника – 2 800 (+11).



Потери врага 11 августа 2024 года

Кстати, украинские военные подтвердили, что оккупанты за прошедшие сутки, 10 августа, потеряли вертолет Ка-52. Об этом накануне писали российские СМИ.