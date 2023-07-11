Более 500 оккупантов, вертолет и много артсистем: огромные потери России по состоянию на 11 июля

Россия теряет на войне в Украине своих военных, технику и потенциал. Только за последние сутки враг потерял на нашей земле 540 единиц личного состава.

По состоянию на 11 июля 2023 года в Украине погибли 235 020 врагов. Однако цифры могут быть больше, ведь трудно подсчитать количество погибших во время активных боевых действий.

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Какие потери врага в технике

танков – 4 089 (+4),

боевых бронированных машин – 7 983 (+17),

артиллерийских систем – 4 385 (+14),

РСЗО – 672 (+4),

средства ПВО – 414,

самолетов – 315,

вертолетов – 310 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 693 (+7),

крылатых ракет – 1271,

кораблей /катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 966 (+29),

специальной техники – 640 (+8).

Статистика Генштаба ВСУ о потерях врага за минувшие сутки свидетельствует, что наши воины продолжают наносить удары по логистике противника. В частности, только за сутки было уничтожено 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Также важно обратить внимание на то, что наши военные уничтожили сразу 14 артиллерийских систем противника и 4 РСЗО. Кроме того, Россия потеряла еще 4 танка и вертолет.

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