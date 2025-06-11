Еще 1120 ликвидированных оккупантов: потери врага на 11 июня

За минувшие сутки Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины еще 1120 бойцов. Также наши защитники и защитницы уничтожили более 430 единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 11 июня общие потери врага уже превысили 999 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также "Заманил самолет врага в ловушку": как F-16 впервые в истории сбил истребитель Су-35 на Курщине Потери врага на 11 июня 2025 года Личного состава – около 999 200 (+1120),

танков – 10927 (+8),

боевых бронированных машин – 22783 (+15),

артиллерийских систем – 29016 (+34),

РСЗВ – 1413 (+1),

средств ПВО – 1183 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40297 (+240),

крылатых ракет – 3337 (+7),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 51579 (+124),

специальной техники – 3914 (+2). Потери врага на 11 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ