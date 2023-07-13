500 оккупантов, десятки дронов и артсистем: колоссальные потери России по состоянию на 13 июля

Наши военные продолжают выбивать врага из родной земли. Кому не удалось отступить уцелевшим, пополнив статистику потерь. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 510 оккупантов.

Заметим, что посуточная статистика – цветочки. За более чем 500 дней полномасштабного вторжения удалось отправить на тот свет 236 040 российских бойцов. Следует понимать, что реальные цифры могут быть больше. Но точную статистику вести сложно там, где идут ожесточенные бои.

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Потери врага в технике

Плодотворно наши военные работают также над ликвидацией техники врага. За более чем год великой войны в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Кроме того, у российских захватчиков стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Уничтожить удалось еще и 18 судов, среди которых самая дорогая потеря оккупантов – крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

танков – 4 092;

боевых бронированных машин – 7 999;

артиллерийских систем – 4 425;

РСЗО – 678;

средства ПВО – 421;

самолетов – 315;

вертолетов – 310;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 3 752;

крылатые ракеты – 1 271;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 995;

специальная техника – 652.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 13 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

На 5 направлениях – тяжелые бои

В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали о ситуации на фронте. По имеющимся данным, тяжелые бои продолжаются на пяти направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Марьинском. За прошедшие сутки зафиксировали более 35 боевых столкновений.

Продолжает работу выполнять авиация сил обороны. Она нанесла 6 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники. Также 4 удара пришлись на ЗРК врага.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях. Попали также в 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ.