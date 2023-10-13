ВСУ уничтожили Су-25 и "Орлан-10", на Авдеевском направлении защитники мужественно держат оборону

Наши военные делают все возможное, чтобы выбивать врага из родной земли. По имеющимся данным, за сутки удалось сбить российские Су-25 и "Орлан-10".

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 13 октября. Также в ней рассказали о ситуации на фронте, в частности, на Авдеевском в направлении.

Читайте также Сменили тактику: как россияне действуют в районе Авдеевки

Враг продолжает нести потери

Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы, оружия, техники, а также мосту оккупантов. Наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25, а также БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району скопления живой силы, оружия и техники. А также поразили склад боеприпасов и станцию РЭБ.

Какая ситуация на фронте