ВСУ уничтожили Су-25 и "Орлан-10", на Авдеевском направлении защитники мужественно держат оборону
Источник:Генштаб ВСУ
Наши военные делают все возможное, чтобы выбивать врага из родной земли. По имеющимся данным, за сутки удалось сбить российские Су-25 и "Орлан-10".
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 13 октября. Также в ней рассказали о ситуации на фронте, в частности, на Авдеевском в направлении.
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Враг продолжает нести потери
Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы, оружия, техники, а также мосту оккупантов. Наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25, а также БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району скопления живой силы, оружия и техники. А также поразили склад боеприпасов и станцию РЭБ.
Какая ситуация на фронте
- Авдеевское направление. Наши военные мужественно держат оборону, отбили 10 атак российских захватчиков в районе населенного пункта Авдеевка, а также более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области.
- Также российские захватчики нанесли авиаудары по районам Новокалинового и Авдеевки. Из артиллерии и минометов били по около 20 населенным пунктам, в том числе Новобахмутовке, Авдеевке, Опытному, Первомайскому, Невельскому Донецкой области.
- Купянское направление. Наши военные отбили 12 атак в районе Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.
- Лиманское направление. Силы обороны отбили атаки в районе Макеевки, что на Луганщине.
- Бахмутское направление. Оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов, а также наносили авиационные удары.
- Марьинское направление. На протяжении суток наши военные успешно отбили около 10 атак оккупантов в районе Марьинки Донецкой области.
- Шахтерское направление. Российские военные вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.
- Запорожское направление. Там тоже оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино в Запорожской области.