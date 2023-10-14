За сутки ликвидированы еще почти 1000 оккупантов: потери врага на 14 октября
14 октября 2023, 07:51Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится почти 20 месяцев. За это время Силы обороны ликвидировали более 286 тысяч захватчиков.
Только за минувшие сутки оккупанты потеряли еще 970 бойцов. Кроме того, ВСУ превратили десятки единиц вражеской техники в металлолом.
Кстати Корабль "Павел Державин" получил два повреждения и отошел на несколько километров, – ВМС
Потери России в полномасштабной войне
- Личного состава – около 286 890 (+970),
- танков – 4940 (+9),
- боевых бронированных машин – 9337 (+24),
- артиллерийских систем – 6833 (+26),
- РСЗО – 811 (+0),
- средств ПВО – 547 (+1),
- самолетов – 317 (+1),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),
- крылатых ракет – 1531 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22),
- специальной техники – 971 (+4).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны уничтожили российский Су-25
- Накануне в Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили еще один вражеский штурмовик Су-25.
- Кроме того, был сбит беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника.