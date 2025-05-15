Еще 1220 ликвидированных оккупантов: потери врага на 15 мая

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1220 российских захватчиков. Также наши защитники и защитницы уничтожили сотни единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 15 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 970 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Уничтожают россиян и их технику: отряд беспилотных систем "Тайфун" показал видео своей работы Потери врага на 15 мая 2025 года