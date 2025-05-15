Станом на ранок 15 травня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 970 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 15 травня 2025 року

Особового складу – 970590 (+1220),

танків – 10812 (+8),

бойових броньованих машин – 22514 (+13),

артилерійських систем – 27872 (+45),

РСЗВ – 1384 (+2),

засобів ППО – 1166 (+1),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36000 (+140),

крилатих ракет – 3197 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 48547 (+165),

спеціальної техніки – 3892 (+8).