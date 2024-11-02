Полесские десантники уничтожают морпехов 155 бригады: оккупантов были вынуждены отвести на восстановление

Украинские военные продолжают наносить колоссальные потери оккупантам на поле боя. Также они держат оборону на самых сложных направлениях.

Полесские десантники нанесли потери морпехам 155 бригады России. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Украины.

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Россия несет потери

Украинские десантники продолжают показывать свое мастерство в уничтожении россиян в Курской области.

155 бригада морской пехоты, кладите в свои карманы семечки, пусть хотя бы, что-то полезное из вас получится,

– призвал один из десантников ️‍ 95 бригады ДШВ.

Там также отметили, что по имеющейся информации, подразделения 9 десантно-штурмовой роты этой бригады потеряли более 60 военнослужащих и были выведены на восстановление.

Ранее стало известно, что на направлении Боровой соотношение украинских и российских потерь составляет 1 к 12, что свидетельствует о колоссальных потерях россиян. 3-я ОШБр устойчиво держит позиции, а россияне постоянно меняют тактику, используя артиллерию и дроны для создания напряжения.