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24 Канал Новости Украины Более 1200 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 17 апреля
17 апреля, 07:31
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Более 1200 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 17 апреля

Ирина Марцияш
Основні тези
  • За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1230 российских захватчиков.
  • Враг также потерял 16 танков, 54 боевые бронированные машины, 65 артиллерийских систем и другую технику.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1230 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 937440 (+1230) человек,
  • танков – 10654 (+16);
  • боевых бронированных машин – 22217 (+54);
  • артиллерийских систем – 26442 (+65);
  • РСЗВ – 1366 (+2);
  • средств ПВО – 1135 (+3);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32925 (+88);
  • крылатых ракет – 3145 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 44642 (+170);
  • специальной техники – 3807 (+3).


Потери врага на 17 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений.

В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь.