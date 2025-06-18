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24 Канал Новости Украины Еще 1040 оккупантов и 420 единиц техники и вооружения: потери врага на 18 июня
18 июня, 06:56
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Еще 1040 оккупантов и 420 единиц техники и вооружения: потери врага на 18 июня

Юлия Мурина
Основні тези
  • За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков и уничтожили десятки единиц техники и вооружения.
  • Общие потери врага на 18 июня уже превысили 1 007 000 бойцов.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков. Также уничтожено 420 единиц техники и вооружение агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 18 июня 2025 года

  • Личного состава – около 1 007 160 (+1040),
  • танков – 10947 (+7),
  • боевых бронированных машин – 22845 (+31),
  • артиллерийских систем – 29265 (+37),
  • РСЗВ – 1420 (+1),
  • средств ПВО – 1187 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
  • крылатых ракет – 3369 (+23),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52312 (+137),
  • специальной техники – 3916 (+0).

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Потери врага на 18 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ