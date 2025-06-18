Еще 1040 оккупантов и 420 единиц техники и вооружения: потери врага на 18 июня

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков. Также уничтожено 420 единиц техники и вооружение агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 18 июня 2025 года

Личного состава – около 1 007 160 (+1040),

танков – 10947 (+7),

боевых бронированных машин – 22845 (+31),

артиллерийских систем – 29265 (+37),

РСЗВ – 1420 (+1),

средств ПВО – 1187 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),

крылатых ракет – 3369 (+23),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 52312 (+137),

специальной техники – 3916 (+0).

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Потери врага на 18 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ