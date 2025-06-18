18 июня, 06:56
Еще 1040 оккупантов и 420 единиц техники и вооружения: потери врага на 18 июня
Основні тези
- За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков и уничтожили десятки единиц техники и вооружения.
- Общие потери врага на 18 июня уже превысили 1 007 000 бойцов.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков. Также уничтожено 420 единиц техники и вооружение агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 18 июня 2025 года
- Личного состава – около 1 007 160 (+1040),
- танков – 10947 (+7),
- боевых бронированных машин – 22845 (+31),
- артиллерийских систем – 29265 (+37),
- РСЗВ – 1420 (+1),
- средств ПВО – 1187 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
- крылатых ракет – 3369 (+23),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52312 (+137),
- специальной техники – 3916 (+0).
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