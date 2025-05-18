18 мая, 07:22
Минус еще 1130 оккупантов: потери врага на 18 мая
За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 российских захватчиков. Также Силы обороны уничтожили более 240 единиц российской техники и вооружения.
По состоянию на утро 18 мая потери врага уже превысили 973 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 18 мая 2025 года
- Личного состава – около 973 730 (+1130),
- танков – 10832 (+1),
- боевых бронированных машин – 22557 (+4),
- артиллерийских систем -27980 (+38),
- РСЗВ – 1387 (+1),
- средств ПВО – 1167 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 336 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36385 (+107),
- крылатых ракет – 3197 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0)
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 48900 (+91),
- специальной техники – 3892 (+0).