Минус еще 1130 оккупантов: потери врага на 18 мая

За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 российских захватчиков. Также Силы обороны уничтожили более 240 единиц российской техники и вооружения.

По состоянию на утро 18 мая потери врага уже превысили 973 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 18 мая 2025 года

Личного состава – около 973 730 (+1130),

танков – 10832 (+1),

боевых бронированных машин – 22557 (+4),

артиллерийских систем -27980 (+38),

РСЗВ – 1387 (+1),

средств ПВО – 1167 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36385 (+107),

крылатых ракет – 3197 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0)

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 48900 (+91),

специальной техники – 3892 (+0).

Потери врага на 18 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ