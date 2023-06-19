Украинские воины уничтожили уже более 220 тысяч оккупантов: потери врага по состоянию на 19 июня

Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским захватчикам уже в течение 481 дня. Только за минувшие сутки так называемая "вторая армия мира" потеряла 630 оккупантов.

С начала полномасштабной войны на концерт Кобзона отправились 220 450 россиян. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий трудно подсчитать потери врага.

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Актуальные потери оккупантов

Российские захватчики продолжают терять не только живую силу, но и десятки единиц техники. Так, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали:

личного состава – 220 450 (+630) человек,

танков – 3989 (+5),

боевых бронированных машин – 7735 (+6),

артиллерийских систем – 3865 (+18),

РСЗО – 610 (+0),

средств ПВО – 370 (+6),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 305 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),

крылатых ракет – 1211 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6613 (+42),

специальной техники – 526 (+4).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Тела погибших вагнеровцев вывозят КАМАЗами

ГУР МО опубликовало новый перехват разговора русских захватчиков. Оккупант в телефонном разговоре начал жаловаться жене на колоссальные потери вагнеровцев на войне в Украине.

Так, по его словам, с поля боя не успевают вывозить мертвых вагнеровцев. Оккупант утверждает, что его друг работает водителем, ему приходится совершать десятки рейсов в сутки, чтобы вывезти погибших россиян.

Большие потери прямо у "Вагнера". Знакомый, который сейчас в "Вагнере", сказал, что он на машине катается, и он более 15 рейсов совершает в день – полностью КАМАЗ забит трупами,

– рассказал захватчик.

В то же время супруга оккупанта рассказала, что в России активно распространяют листовки и агитируют вступать в ряды российской армии. По словам россиянки, такие агитационные открытки находят чуть ли не в каждом почтовом ящике.