Украинские воины уничтожили уже более 220 тысяч оккупантов: потери врага по состоянию на 19 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор российским захватчикам уже в течение 481 дня. Только за минувшие сутки так называемая "вторая армия мира" потеряла 630 оккупантов.
С начала полномасштабной войны на концерт Кобзона отправились 220 450 россиян. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий трудно подсчитать потери врага.
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Актуальные потери оккупантов
Российские захватчики продолжают терять не только живую силу, но и десятки единиц техники. Так, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали:
- личного состава – 220 450 (+630) человек,
- танков – 3989 (+5),
- боевых бронированных машин – 7735 (+6),
- артиллерийских систем – 3865 (+18),
- РСЗО – 610 (+0),
- средств ПВО – 370 (+6),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 305 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),
- крылатых ракет – 1211 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6613 (+42),
- специальной техники – 526 (+4).
Тела погибших вагнеровцев вывозят КАМАЗами
ГУР МО опубликовало новый перехват разговора русских захватчиков. Оккупант в телефонном разговоре начал жаловаться жене на колоссальные потери вагнеровцев на войне в Украине.
Так, по его словам, с поля боя не успевают вывозить мертвых вагнеровцев. Оккупант утверждает, что его друг работает водителем, ему приходится совершать десятки рейсов в сутки, чтобы вывезти погибших россиян.
Большие потери прямо у "Вагнера". Знакомый, который сейчас в "Вагнере", сказал, что он на машине катается, и он более 15 рейсов совершает в день – полностью КАМАЗ забит трупами,
– рассказал захватчик.
В то же время супруга оккупанта рассказала, что в России активно распространяют листовки и агитируют вступать в ряды российской армии. По словам россиянки, такие агитационные открытки находят чуть ли не в каждом почтовом ящике.