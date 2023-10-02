Еще более полусотни оккупантов вернутся домой не собственным ходом: потери врага на 2 октября

Так называемая "вторая армия мира" продолжает нести колоссальные потери на войне против Украины. Только за минувшие сутки наши военные превратили десятки единиц техники и ликвидировали 510 оккупантов.

Обратим внимание, цифры с самого начала полномасштабного вторжения поражают еще больше. С 24 февраля 2022 года враг потерял 279 080 своих бойцов. Следует понимать, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий сложно.

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Потери врага в технике

По сути, россияне также потеряли немало техники в войне, которую сами развязали. За более чем полтора года наши защитники и защитницы уничтожили тысячи танков, боевых

бронированных машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, на балансе вражеской армии стало на несколько сот самолетов и несколько сот вертолётов меньше. Оккупанты не досчитаются нескольких десятков судов, в частности, крейсера "Москва", который с весны прошлого года лежит на дне Черного моря.

танков – 4717;

боевых бронированных машин – 9000;

артиллерийских систем – 6 525;

РСЗО – 801;

средств ПВО – 540;

самолетов – 316;

вертолётов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5061;

крылатых ракет – 1 529;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8909;

специальной техники – 938.



Актуальные потери врага по состоянию на 2 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы врага, оружия и его техники.

Результативно свою работу проделали подразделения ракетных войск. Им удалось поразить зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств захватчиков.