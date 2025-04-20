Минус еще 950 оккупантов: потери врага на 20 апреля

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 950 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили более 230 единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 20 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 941 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Воины Сил спецопераций совершили налет на позиции врага и взяли пленных: невероятное видео

Потери врага на 20 апреля 2025 года

Личного состава – около 941 100 (+950),

танков – 10677 (+1),

боевых бронированных машин – 22271 (+5),

артиллерийских систем – 26649 (+49),

РСЗО – 1368 (+0),

средств ПВО – 1139 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33240 (+64),

крылатых ракет – 3148 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 45274 (+112),

специальной техники – 3859 (+1).

Потери врага на 20 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ