20 апреля, 07:20
Минус еще 950 оккупантов: потери врага на 20 апреля
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 950 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили более 230 единиц техники и вооружения агрессора.
По состоянию на утро 20 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 941 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Воины Сил спецопераций совершили налет на позиции врага и взяли пленных: невероятное видео
Потери врага на 20 апреля 2025 года
- Личного состава – около 941 100 (+950),
- танков – 10677 (+1),
- боевых бронированных машин – 22271 (+5),
- артиллерийских систем – 26649 (+49),
- РСЗО – 1368 (+0),
- средств ПВО – 1139 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33240 (+64),
- крылатых ракет – 3148 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 45274 (+112),
- специальной техники – 3859 (+1).