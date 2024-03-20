Еще 700 оккупантов отправились вслед за кораблем: колоссальные потери врага на 20 марта

Украинские военные продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. За минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 700 бойцов так называемой "второй армии мира".

Обратим внимание, что реальная цифра может несколько отличаться, учитывая тот факт, что в зонах ведения активных боевых действий точно подсчитать потери врага сложно. Если же говорить об общих потерях с 24 февраля 2022 года, то речь идет о 433 090 российских бойцов, которых удалось отправить за кораблем.

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Потери врага в технике

Заметим, что Россия несет колоссальные потери не только в живой силе, но и в технике. За более чем два года полномасштабного вторжения враг не досчитается тысяч боевых бронированных машин, артиллерийских систем, танков, БПЛА оперативно-тактического уровня, а также автомобилей и автоцистерн.

Но это еще не все. С 24 февраля 2022 года наши военные превратили в металлолом несколько сотен самолетов и несколько сотен вертолетов. Кроме того, у россиян стало на два десятка судов и одну подводную лодку меньше. И эти цифры с каждым днем только растут. Пройдемся детальнее по статистике потерь врага:

танков – 6828;

боевых бронированных машин – 13 058;

артиллерийских систем – 10 714;

РСЗО – 1017;

средства ПВО – 721;

самолетов – 347;

вертолетов – 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8355;

крылатые ракеты – 1922;

корабли /катера – 26;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 198;

специальная техника – 1738.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 20 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Зафиксировали 80 боевых столкновений

В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что за минувшие сутки зафиксировали 80 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли 4 ракетных и 86 авиационных ударов. А также они совершили 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших военных, так и по населенным пунктам. Известно, что в результате террористических атак врага, к сожалению, есть жертвы и раненые среди мирных жителей.

За прошедшие сутки под авиационные удары попали населенные пункты Большая Лукашевка, Белополье Сумской области; Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Раздоловка, Веселое, Константиновка, Очеретино, Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Новоселовка Первая, Уманское и Старомайорское Донецкой области; Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийский огонь попали около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.