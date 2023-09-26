Воюет между Бахмутом и Соледаром: 200 ОМСБр России понесла огромные потери

Еще одна вражеская бригада понесла огромные потери на войне против Украины. Речь идет о 200-й отдельной мотострелковой 14 армейского корпуса береговых войск северного флота России.

Так, в 200 ОМСБр имеются высокие боевые потери личного состава. В частности, как санитарные, так и безвозвратные.

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Более 200 оккупантов на лечении

Эта бригада участвует в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром.

В городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады,

– отметили в Генштабе ВСУ.

У личного состава вражеского подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация относительно дальнейшего ведения боевых действий. Символично, что бригада 200-я.

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Сколько оккупантов и техники уже уничтожено в Украине

Заметим, что по состоянию на утро 26 сентября из-за безумных захватнических идей Путина уже погибли 276 670 российских бойцов. Де-факто потери могут быть еще больше, ведь в условиях интенсивных боевых действий невозможно подсчитать точное количество.

Также наши защитники превратили в металлолом уже более 37 тысяч единиц российской техники и вооружения. В частности: