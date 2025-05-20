Сырский назвал число потерь россиян в живой силе с начала 2025 года
- Потери российских оккупантов в живой силе с начала 2025 года составляют 185 000 человек.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил защитников за эффективную боевую работу и подчеркнул, что борьба продолжается.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил число потерь российских захватчиков в живой силе с начала 2025 года. Речь идет о тех оккупантах, которые стали "двухсотыми" и "трехсотыми" за эти более 5 месяцев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского в его телеграм-канале.
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Сколько оккупантов уничтожили ВСУ с начала 2025 года
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины рассказал, что потери оккупантов в живой силе с начала года составляют 185 000 человек.
Все части Сил обороны продолжают бить врага по всей линии фронта,
– подчеркнул генерал.
Сырский отметил, что каждый уничтоженный российский захватчик – это шаг к справедливому миру.
Украинский генерал также поблагодарил защитников и защитниц за эффективную боевую работу. В то же время Александр Сырский подчеркнул, что борьба против врага еще продолжается.
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ называл потери врага в танках и бронетехнике. По данным Сырского, с начала 2025 года удалось обезвредить 1 159 российских танков и 2 510 боевых бронированных машин.
Интересно, что утром 20 мая Генштаб ВСУ в сводке писал, что за сутки потери врага в личном составе составляют 1 030 военных. Россияне также потеряли 58 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 танк и 5 боевых бронированных машин.