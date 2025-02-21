Еще 1280 оккупантов и более 360 единиц техники и вооружения: потери врага на 21 февраля

За минувшие сутки Россия потеряла еще 1280 бойцов. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили более 360 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 21 февраля общие потери личного состава агрессора превысили 864 тысячи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 21 февраля 2025 года