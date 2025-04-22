22 апреля, 07:49
За сутки ликвидировано 1130 оккупантов: потери врага на 22 апреля
Основні тези
- За сутки ликвидировано 1130 российских оккупантов, общие потери России в войне достигли 943 060.
- Потери включают танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую технику.
- Генштаб ВСУ проводит корректировку данных через уточненные разведывательные данные.
Попытка Москвы поработить нашу страну ежедневно стоит ей сотен жизней своих солдат. За сутки ликвидировано еще 1130 захватчиков.
Общие потери России в войне уже достигли 943 060. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага по состоянию на 22 апреля
- Личного состава – около 943 060 (+1130),
- танков – 10 683 (+4),
- боевых бронированных машин – 22 296 (+19),
- артиллерийских систем – 26 689 (+26),
- РСЗВ – 1367 (+0),
- средств ПВО – 1140 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 388 (+118),
- крылатых ракет – 3148 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 458 (+134),
- специальной техники – 3859 (+0).
Потери врага на 22 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – отметили в Генштабе.