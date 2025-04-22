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24 Канал Новости Украины За сутки ликвидировано 1130 оккупантов: потери врага на 22 апреля
22 апреля, 07:49
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За сутки ликвидировано 1130 оккупантов: потери врага на 22 апреля

Сергей Попович
Основні тези
  • За сутки ликвидировано 1130 российских оккупантов, общие потери России в войне достигли 943 060.
  • Потери включают танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую технику.
  • Генштаб ВСУ проводит корректировку данных через уточненные разведывательные данные.

Попытка Москвы поработить нашу страну ежедневно стоит ей сотен жизней своих солдат. За сутки ликвидировано еще 1130 захватчиков.

Общие потери России в войне уже достигли 943 060. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага по состоянию на 22 апреля

  • Личного состава – около 943 060 (+1130),
  • танков – 10 683 (+4),
  • боевых бронированных машин – 22 296 (+19),
  • артиллерийских систем – 26 689 (+26),
  • РСЗВ – 1367 (+0),
  • средств ПВО – 1140 (+1),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 388 (+118),
  • крылатых ракет – 3148 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 458 (+134),
  • специальной техники – 3859 (+0).


Потери врага на 22 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – отметили в Генштабе.