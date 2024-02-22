Еще один самолет, более 1100 бойцов, около 200 единиц другой техники: потери врага на 22 февраля
22 февраля 2024, 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили вражеский самолет и почти две сотни единиц другой техники.
Общие потери России уже превысили 407 тысяч бойцов. Также Силы обороны превратили в металлолом более 55 тысяч единиц техники оккупантов, пишет 24 Канал.
Кстати Зеленский прокомментировал уничтожение 7 российских Су за неделю в обращении к украинцам
Потери врага на утро 22 февраля
- Личного состава – около 407 240 (+1160),
- танков – 6523 (+7),
- боевых бронированных машин – 12373 (+35),
- артиллерийских систем – 9867 (+41),
- РСЗО – 997 (+5),
- средств ПВО – 680 (+2),
- самолетов – 339 (+1),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),
- крылатых ракет – 1903 (+0),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12924 (+63),
- специальной техники – 1566 (+8).
Силы обороны мощно ударили по оккупантам на Херсонщине
- Вечером 21 февраля российские захватчики и пропагандисты начали массово жаловаться на удар по полигону в Херсонской области. Отметили, что снова фиксируют огромные потери намекая, что ситуация напоминает удар по полигону под Волновахой.
- "Сегодня снова полигон. Херсонская область. Дов***бизм никто не отменяет", – пожаловались оккупанты.
- Уже вскоре в сети распространили видео. Отметили, что произошло все возле Подо-Калиновки.
- Руководство группировки "Днепр" приехало с проверкой огневой подготовки российских подразделений, которых готовят на безуспешные штурмы Крынок.
- Вероятно, поражен командирский состав и около 60 оккупантов.
Силы обороны мощно ударили по оккупантам на Херсонщине
- Вечером 21 февраля российские захватчики и пропагандисты начали массово жаловаться на удар по полигону в Херсонской области. Отметили, что снова фиксируют огромные потери намекая, что ситуация напоминает удар по полигону под Волновахой.
- "Сегодня снова полигон. Херсонская область. Дов***бизм никто не отменяет", – пожаловались оккупанты.
- Уже вскоре в сети распространили видео. Отметили, что произошло все возле Подо-Калиновки.
- Руководство группировки "Днепр" приехало с проверкой огневой подготовки российских подразделений, которых готовят на безуспешные штурмы Крынок.
- Вероятно, поражен командирский состав и около 60 оккупантов.