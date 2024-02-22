Еще один самолет, более 1100 бойцов, около 200 единиц другой техники: потери врага на 22 февраля

22 февраля 2024, 07:44
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Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили вражеский самолет и почти две сотни единиц другой техники.

Общие потери России уже превысили 407 тысяч бойцов. Также Силы обороны превратили в металлолом более 55 тысяч единиц техники оккупантов, пишет 24 Канал.

Кстати Зеленский прокомментировал уничтожение 7 российских Су за неделю в обращении к украинцам

Потери врага на утро 22 февраля

  • Личного состава – около 407 240 (+1160),
  • танков – 6523 (+7),
  • боевых бронированных машин – 12373 (+35),
  • артиллерийских систем – 9867 (+41),
  • РСЗО – 997 (+5),
  • средств ПВО – 680 (+2),
  • самолетов – 339 (+1),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),
  • крылатых ракет – 1903 (+0),
  • кораблей/катеров – 25 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12924 (+63),
  • специальной техники – 1566 (+8).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

 

Силы обороны мощно ударили по оккупантам на Херсонщине

  • Вечером 21 февраля российские захватчики и пропагандисты начали массово жаловаться на удар по полигону в Херсонской области. Отметили, что снова фиксируют огромные потери намекая, что ситуация напоминает удар по полигону под Волновахой.
  • "Сегодня снова полигон. Херсонская область. Дов***бизм никто не отменяет", – пожаловались оккупанты.
  • Уже вскоре в сети распространили видео. Отметили, что произошло все возле Подо-Калиновки.
  • Руководство группировки "Днепр" приехало с проверкой огневой подготовки российских подразделений, которых готовят на безуспешные штурмы Крынок.
  • Вероятно, поражен командирский состав и около 60 оккупантов.

    Силы обороны мощно ударили по оккупантам на Херсонщине

  • Вечером 21 февраля российские захватчики и пропагандисты начали массово жаловаться на удар по полигону в Херсонской области. Отметили, что снова фиксируют огромные потери намекая, что ситуация напоминает удар по полигону под Волновахой.
  • "Сегодня снова полигон. Херсонская область. Дов***бизм никто не отменяет", – пожаловались оккупанты.
  • Уже вскоре в сети распространили видео. Отметили, что произошло все возле Подо-Калиновки.
  • Руководство группировки "Днепр" приехало с проверкой огневой подготовки российских подразделений, которых готовят на безуспешные штурмы Крынок.
  • Вероятно, поражен командирский состав и около 60 оккупантов.

Автор: Юлія Муріна