Россия лишилась еще 1110 солдат: потери врага на 22 июня

Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов, пришедших на нашу землю. Только за минувшие сутки было ликвидировано 1110 российских солдат.

При этом общие потери врага в войне уже достигли 1 011 490 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 22 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 1 011 490 (+1110),

танков – 10 964 (+9),

боевых бронированных машин – 22 867 (+2),

артиллерийских систем – 29 432 (+39),

РСЗВ – 1421 (+0),

средств ПВО – 1188 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 579 (+157),

крылатых ракет – 3369 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 52 734 (+117),

специальной техники – 3920 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, ночью 20 июня ВСУ ударили по тыловому хабу российских операторов БпЛА в оккупированном Токмаке. Туда залетел украинский дрон.